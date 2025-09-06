王廣濤：閱兵彰顯中國和平發展決心

復旦大學日本研究中心副研究員王廣濤日前接受中評社記者采訪（受訪者提供） 中評社香港9月6日電（記者 袁曉麥）9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話並檢閱受閱部隊。復旦大學日本研究中心副研究員王廣濤日前就此接受中評社記者採訪時表示，此次閱兵向世界傳達了三個核心信號：中國對歷史問題的鮮明態度、走和平發展道路的堅定決心，以及作為世界和平維護者的信念與能力。



王廣濤首先分享了觀看此次九三閱兵式的直觀感受，他用“感動”和“震撼”兩個詞來概括。他表示，看到經歷過抗日戰爭的老兵們的付出和犧牲受到最高規格的敬意，令人動容；而閱兵式上展示的現代化軍事力量，則令人震撼。



王廣濤認為，此次閱兵和習總書記的講話，向世界傳達了三個層面的重要信號：第一，明確了中國政府和中國共產黨對待戰爭與歷史的態度。王廣濤表示，通過隆重紀念抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利80周年這一重要的時間節點，體現了我們對侵略戰爭的邪惡性及其非正義性的認知，進一步向世界傳達了我們認真對待歷史的態度。



第二，彰顯了中國堅持走和平發展道路的決心。他指出，在當前複雜多變的國際局勢下，中國通過習總書記的講話，向國際社會再次明確了堅持走和平發展道路的決心。“這一點非常重要。實際上在當前世界變化叵測的背景下，中國這些年一直在通過行動展現我們維護世界和平發展的堅定決心和強大能力，給世界釋放出積極的信號。”他表示。



第三，展現了中國作為世界和平保障者的角色信念。王廣濤提到，這次閱兵式特別突出了維和部隊方隊，充分展示了中國向國際社會提供安全保障和公共產品的意願與能力。這也是中國在世界舞台上角色日益突出的表現。

