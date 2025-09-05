嘉興南湖是中國共產黨誕生地、中國革命紅船起航地。圖為嘉興南湖革命紀念館序廳。（圖片來源：中央紀委國家監委網站/視覺中國） 中評社北京9月5日電／據中央紀委國家監委網站消息，黨的建設，是中國共產黨在中國革命中戰勝敵人的三大法寶之一，是一項偉大工程。習近平總書記明確指出：“把黨的建設作為一項偉大工程來推進，並且始終堅持黨要管黨、從嚴治黨的原則和方針，是我們黨的一大創舉，也是立黨立國、興黨強國的一大法寶。”



抗日戰爭爆發後，為了挽救民族危亡，更好地擔負起領導抗日戰爭的責任和使命，中國共產黨制定正確的政治路線和行動綱領，壯大黨的隊伍，鞏固黨的組織，整頓黨的作風，大力實施黨的建設偉大工程，為我們黨在抗日戰爭中發揮中流砥柱作用、奪取最後勝利提供了強有力的政治保證。



俯瞰大地蒼茫，洞見風雲激蕩。從石庫門到天安門，從一葉紅船到巍巍巨輪，在百餘年的革命、建設、改革歷程中，我們黨之所以能夠從小到大、從弱到強，在挫折中奮起、在困難中成熟，一條基本經驗就是高度重視並不斷加強黨的自身建設，不斷把黨的建設的偉大工程推向前進。



“建設一個全國範圍的、廣大群眾性的、思想上政治上組織上完全鞏固的布爾什維克化的中國共產黨”



建設什麼樣的黨、怎樣建設黨，是中國共產黨人不同階段必須回答的重大時代課題。全面抗戰初期，毛澤東同志指出：“一個政黨要引導革命到勝利，必須依靠自己政治路線的正確和組織上的鞏固。”



1939年10月，毛澤東同志發表《〈共產黨人〉發刊詞》，提出了黨的建設的總目標、總任務，即“建設一個全國範圍的、廣大群眾性的、思想上政治上組織上完全鞏固的布爾什維克化的中國共產黨”，把一直“進行之中”的黨的建設稱為“偉大的工程”；指出黨的建設要緊密圍繞黨的政治路線進行；總結十八年來黨的建設的基本經驗，得出了必須按照馬列主義普遍真理和中國革命具體實際相結合的原則來建設黨的科學結論。



統一戰線、武裝鬥爭、黨的建設，是中國共產黨在中國革命中戰勝敵人的三個主要的法寶。毛澤東同志總結黨成立以來的歷史經驗指出，統一戰線和武裝鬥爭是戰勝敵人的兩個基本武器，而黨的組織則是掌握統一戰線和武裝鬥爭這兩個武器以實行對敵衝鋒陷陣的英勇戰士。