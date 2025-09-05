國辦：釋體育消費潛力　促產業高質量發展

中評社北京9月5日電／據新華社報導，國務院辦公廳日前印發《關於釋放體育消費潛力進一步推進體育產業高質量發展的意見》（以下簡稱《意見》）。



《意見》堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建現代體育產業體系，不斷提振體育消費，增強體育產業整體實力和競爭力。提出到2030年，培育一批具有世界影響力的體育企業和體育賽事，體育產業發展水平大幅躍升，總規模超過7萬億元，在構建新發展格局中發揮重要作用。



《意見》提出6項20條重點舉措。一是擴大體育產品供給，豐富體育賽事活動，優化賽事服務管理，發展戶外運動產業，培育壯大冰雪經濟，推動體育用品升級。二是激發體育消費需求，拓展體育消費場景，舉辦體育消費活動，實施消費惠民舉措，擴大體育消費群體。三是壯大體育經營主體，做大做強體育企業，搭建優質對接平台，深化體育產業交流合作。四是培育體育產業增長點，深化行業融合發展，促進區域協調發展，推動體育數字化發展。五是強化產業要素支撐，加強人才隊伍建設，加大金融支持力度，豐富體育場地供給。六是提升服務保障水平，營造良好市場環境，做好體育產業統計監測工作。