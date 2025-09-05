我國碳市場領域第一份中央文件印發

中評社北京9月5日電／據人民日報報導，《中共中央辦公廳國務院辦公廳關於推進綠色低碳轉型加強全國碳市場建設的意見》近日印發。這是我國碳市場領域第一份中央文件，將為全國碳市場建設提供更完善的制度保障、更強大的能力支撐。如何加強全國碳市場建設？相關部門和專家進行瞭解讀。



碳市場是利用市場機制積極應對氣候變化、加快經濟社會發展全面綠色轉型的重要政策工具。《中共中央辦公廳國務院辦公廳關於推進綠色低碳轉型加強全國碳市場建設的意見》（以下簡稱《意見》）近日印發，推動建設更加有效、更有活力、更具國際影響力的全國碳市場。



生態環境部應對氣候變化司司長夏應顯介紹，要通過加強碳市場建設，讓有效市場和有為政府更好結合，確保碳市場放得活、管得住，激發綠色生產力、新質生產力，推動經濟社會全面綠色轉型。



明確提出全國碳市場發展的“時間表”和“路線圖”



目前，我國已建立重點排放單位履行強制減排責任的全國碳排放權交易市場（強制碳市場），和激勵社會自主減排的全國溫室氣體自願減排交易市場（自願碳市場）。“兩個碳市場獨立運行，並通過配額清繳抵銷機制相互銜接，共同構成全國碳市場體系，實現對減排主體的全覆蓋。”夏應顯說。



今年3月，強制碳市場首次擴圍，納入鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業，覆蓋全國二氧化碳排放總量占比60%以上。2023年以來，生態環境部會同有關部門先後出台造林碳匯、海上風電等6個方法學，自願碳市場支持領域逐步擴大。截至今年8月22日，強制碳市場配額累計成交量超6.8億噸，成交額達474.1億元。自願碳市場累計成交核證自願減排量249萬噸，成交額達2.1億元。



生態環境部會同有關部門制定了30餘項制度和技術規範，初步形成多層級、較完備的碳市場法規制度體系；加強數據質量管理方面，相關部門加大監督執法力度，運用信息化手段智能預警數據質量風險，嚴厲打擊碳排放數據弄虛作假行為。

