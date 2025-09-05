17部門聯合開展三年專項行動加強鳥類保護

中評社北京9月5日電／據新華社報導，記者4日從全國保護鳥類活動和打擊非法捕獵販賣鳥類專項行動動員部署視頻會議上獲悉，國家林草局、中央宣傳部、中央政法委等17部門，將在全國範圍內聯合開展為期三年的專項行動，重點包括保護鳥類活動、專項打擊行動和宣傳教育三項任務。



據介紹，保護鳥類活動將全面強化野外巡護監測，對四條途經我國的候鳥遷飛通道、1140處重點區域及鳥類頻繁活動區域，明確責任機構，確保巡護到位，嚴防張網捕鳥等亂捕濫獵及破壞栖息地行為。推進鳥類保護監測網絡建設，持續開展越冬水鳥同步監測，實施重要栖息地修復改造。加強人工繁育鳥類活動管理，切實落實相關監管制度，堅決杜絕借人工繁育之名收購、孵化、馴化、出售非法捕獵來源的鳥類。



專項打擊行動將對非法捕獵販賣鳥類、張網捕鳥等違法行為持續開展依法快速打擊，重點針對團夥化作案、一條龍運作非法捕獵販賣國家重點保護鳥類案件，快查、快破、快處，堅決打掉一批違法犯罪團夥，集中曝光一批典型案例，形成強大震懾。開展多部門聯合排查執法，網下網上一體發力，重點排查自發形成的鳥類交易聚集點等重點場所，督促網絡交易平台全面自查，依法依規清理網絡非法交易鳥類及禁用獵捕工具信息。開展鳥市清理整頓，防範非法捕獵、非法人工繁育的鳥類進入市場交易，對發現的違法從業機構和人員依法處罰。



在宣傳教育方面，將構建鳥類保護融媒體宣傳矩陣，堅持正面引導與反面警示相結合，宣傳保護舉措、先進事跡、成果成效。充分利用“愛鳥周”“世界野生動植物日”等重要時間節點，廣泛開展系列主題宣傳活動。加強面向青少年群體的宣傳普及，開展多種形式的愛鳥護鳥宣傳實踐活動。



