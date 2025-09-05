【
大
中
小
】 【
打 印
】
財政部撥9.4億支持京隴等地應對洪澇災害
http://www.CRNTT.com
2025-09-05 11:18:43
中評社北京9月5日電／據財政部網站消息，貫徹落實黨中央、國務院決策部署，近日，財政部會同農業農村部、水利部下達農業防災減災和水利救災資金9.4億元。一是支持福建、廣東、新疆、甘肅等4省（自治區）受災地區開展汛後農作物改種補種、農業生產設施水毀修復相關工作，切實保障糧食生產平穩有序。二是支持北京、河北、內蒙古、吉林、福建、山東、四川、甘肅等8省（自治區、直轄市）加快推進水毀水利工程設施修復，助力保障水利工程安全運行。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
海河流域啟動防汛Ⅳ級應急響應
(2025-08-26 16:23:01)
水利部對3省份啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應
(2025-08-25 13:05:50)
水利部：今年防汛關鍵期最大程度降低損失
(2025-08-19 15:19:39)
業界：提升防洪實力有助香港經濟穩定
(2025-08-14 16:56:40)
國家防總提升粵閩防台風應急響應至三級
(2025-08-14 13:06:01)
網評：應急防災能力提升 鄉郊應對仍須細化
(2025-08-11 17:49:00)
國家防總對貴州啟動防汛四級應急響應
(2025-08-11 14:17:55)
水利部對5省份啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應
(2025-08-10 11:44:26)
張國清赴甘肅榆中指導抗洪救災工作
(2025-08-10 11:44:17)