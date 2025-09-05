財政部撥9.4億支持京隴等地應對洪澇災害

中評社北京9月5日電／據財政部網站消息，貫徹落實黨中央、國務院決策部署，近日，財政部會同農業農村部、水利部下達農業防災減災和水利救災資金9.4億元。一是支持福建、廣東、新疆、甘肅等4省（自治區）受災地區開展汛後農作物改種補種、農業生產設施水毀修復相關工作，切實保障糧食生產平穩有序。二是支持北京、河北、內蒙古、吉林、福建、山東、四川、甘肅等8省（自治區、直轄市）加快推進水毀水利工程設施修復，助力保障水利工程安全運行。



