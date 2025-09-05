算力熱度持續攀升，如何“擴容”？

2025年1月6日，工作人員在中國移動（甘肅·慶陽）數據中心機房內巡檢。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月5日電／據新華社報導，2025世界人工智能大會上，華為首次展出昇騰384超節點真機，其算力總規模達300PFLOPS；2025中國算力大會上，中國算力平台全面貫通，標誌著一個國家級算力“智慧大腦”初步形成；DeepSeek新版本將適配下一代國產芯片……近期，算力熱度持續攀升。



國務院日前印發《關於深入實施“人工智能＋”行動的意見》，對算力建設作出一系列部署。



數字經濟時代，算力是如同水、電一樣重要的基礎資源。我國算力發展情況如何？未來著力點在哪兒？



基礎底座不斷夯實



今年以來，“擴容”頻頻成為各地算力中心的關鍵詞：



在武漢未來科技城，中國電信中部智算中心完成擴容300台智算服務器，算力規模超2000PFLOPS；在“東數西算”甘肅樞紐慶陽數據中心集群，機架規模達到3.1萬架，重點服務京津冀、長三角、粵港澳大灣區等區域的算力需求……



“我國處於數字經濟加速跑的關鍵期，在算力領域持續發力並取得顯著進展。”中國信息通信研究院副院長魏亮說，我國算力產業發展呈現算力結構優化與技術創新並進的局面。



截至6月底，我國在用算力中心標準機架達1085萬架，算力總規模位居全球第二。運載力方面，規劃建設超過250條“東數西算”幹線光纜。存儲力方面，存儲容量持續增長，存力總規模超過1680EB。



算力分為超算、通用和智能等類型。其中，智能算力是人工智能技術迭代發展的重要基礎。在人工智能浪潮的驅動下，我國智算規模已達788EFLOPS。“智算主導、多元協調發展”的特徵日益凸顯。

