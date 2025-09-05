9月1日，小學生在河南省鶴壁市淇濱小學校園裡奔跑。9月1日，全國多地中小學開學，師生迎接秋季新學期。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月5日電／據新華社報導，記者4日從教育部獲悉，新學期開始，全國多地推行義務教育“陽光分班”，通過科學、公平、公開的方式，均衡分配班級學生和師資，有效促進教育資源均衡配置，為孩子的健康成長和全面發展提供堅實保障。



記者瞭解到，安徽省嚴禁組織入學考試分班、設立重點班、快慢班等行為，有效減少“擇班熱”現象，切實推動政策制度落地。重慶市採取“雙隨機”（學生隨機分班、班主任隨機派班）模式，使用政務工作平台“渝快辦”系統，邀請家長親手操作分班程序，整個過程透明可視。數字平台也為“陽光分班”提供了有力支撐。例如貴州省貴陽市義務教育階段起始年級均通過統一提供的分班系統隨機組建班級和師資，用技術手段杜絕人為干預，讓分班過程更加透明。



監督機制是“陽光分班”公信力的有力保障。據悉，各地在推進“陽光分班”的過程中也注重積極構建多方參與的監督網絡。江西省在實施“陽光分班”過程中，邀請紀檢監察員、人大代表、政協委員、家長及學生等代表共同見證，部分地區還通過網絡進行全程直播，讓廣大家長足不出戶即可“雲監督”分班過程。浙江省嘉興市每學年組織開展專項督查，覆蓋全市義務教育學校，確保分班均衡不止於“一時”，更貫穿於學生成長的每個階段。



