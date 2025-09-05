世界智能產業博覽會5日至8日將在重慶舉行

9月4日，嘉賓在2025世界智能產業博覽會會場與智能伴隨機器人互動。2025世界智能產業博覽會將於9月5日至8日在重慶舉行。本屆智博會設立智能網聯新能源汽車、數字城市、智能機器人、智能居家、低空經濟五大主題板塊。這些板塊將分別聚焦智慧生態、城市治理、特種應用、生活場景及飛行技術，通過實景演示與專業活動，為觀眾呈現智能產業前沿成果與技術轉化路徑。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月5日電／據人民網報導，9月5日到8日，由重慶市人民政府、天津市人民政府共同主辦的2025世界智能產業博覽會將在重慶舉行。本屆博覽會以人工智能為主線，聚焦“人工智能＋”和“智能網聯新能源汽車”年度主題，匯聚全球精英，圍繞智能產業核心議題，共謀產業發展新路徑。



2024年4月，習近平總書記在重慶考察時強調：“加快傳統產業轉型升級，積極培育具有國際先進水平和競爭力的戰略性新興產業”“加強重大科技攻關，強化科技創新和產業創新深度融合”。



深入貫徹落實習近平總書記重要指示精神，重慶緊緊圍繞“33618”現代製造業集群體系，依托“數字重慶”建設打造的數字底座、超大城市治理提供的豐富場景和扎實的製造業基礎，以人工智能和製造業深度融合為主線，突出“四側”協同，推動“四鏈”融合，創新構建“產業大腦＋未來工廠”模式，加快推動人工智能賦能製造業高質量、集群化發展。



推動融合發展



人工智能特色產業集群加速壯大



長安汽車自主研發天樞大模型，實現智能座艙車內功能AI滲透率100%；賽力斯引入華為乾崑ADS智駕系統，推動問界系列車型成為國產智能駕駛的重要產品。



今年1—7月，重慶新能源汽車產量達58.6萬輛，同比增長26.8%。以新能源汽車為代表，重慶圍繞人工智能特色產業集群持續發力。前不久，在西部科學城重慶高新區，集中發布了車路雲一體化應用生態、AI—CAP汽車智能駕艙評價規程—AI語音交互測評等多項成果。其中，AI—CAP汽車智能駕艙評價規程由西部科學城重慶高新區企業招商車研、西部智聯、西部創源聯合發布，深度融合大模型能力，實現了“AI測試AI”的突破。懂車帝上線AI選車產品，通過模糊選車、多車對比、信息查詢、交易和服務等場景功能，為用戶提供專業的汽車選買服務。

