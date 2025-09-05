買家信心回升　香港再現睇樓潮

中評社香港9月5日電／大公報報導，據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析，本港樓市近期再次掀起熱話。差估署最新數據顯示，7月份私人住宅樓價指數報287.9點，按月上升0.4%，並已連升四個月，累計升幅逾1%。這是自2023年1至4月後，再度出現“四連升”現象，令人關注樓市是否真正的見底，還是曇花一現。



究竟現時買家的心態如何？市場普遍認為，“寧買當頭起”的心理逐漸浮現。經歷去年樓價回調，不少處於觀望的買家擔心低位已過，錯過笋盤機會，紛紛加快入市步伐，近期多個二手屋苑樓價已見回升。



中原地產統計的十大屋苑，8月就有四個屋苑樓價錄得升幅，荔枝角美孚新邨更價量齊升，不單止交投量增加差不多兩成，呎價亦升超過4%至9982元，是表現最好藍籌屋苑，9月呎價有望重上1萬元水平。天水圍嘉湖山莊呎價連升三個月，由5月7802元，8月升至8498元，反彈近9%。將軍澳新都城呎價更連升四個月。



租金持續攀升，已連續八個月上漲，累計漲幅超過2%。7月份租金指數報196.3點，創歷來第八高，接近2019年8月的歷史高位200.1點。對長期租屋的市民而言，每月租金負擔不斷加重。相比之下，7月份綜合消費物價指數（CPI）按年僅上升1%，在九大商品及服務類別中，七個類別價格按年上漲，其中住屋價格升幅最大，按年升1.8%。顯而易見，租金的增幅已顯著超越通脹，成為推動“轉租為買”的重要因素。



租金上升支持樓價



股市近日表現強勢，恒指回升，投資者信心回升，資金又鬆動，樓市自然坐上順風車。另有兩個利好因素。一是美國今個月有機會減息，如果成真，市場氣氛會更熾熱，息口壓力進一步減輕。二是本月公布施政報告，或有利好樓市政策，一旦落實，信心就更上一層樓。



現時整體樓價升幅尚算溫和，平均每月升幅不足0.3%，未算火熱，始終一手供應多、二手盤源充裕，業主仍願意提供議價空間，買家未至於要幾個人爭一個盤。短期內，若租金繼續上漲，加上股市保持強勢，樓市將穩步向上。事實上，最近新盤市場已經有些“小陽春”味道，7、8月一手成交量都破2000宗，為2019年以來首次，各新盤排隊睇樓人潮又湧現。