關稅亂政不明朗　加劇美債危機

全球對美國信任度下降，減持美元資產成為大趨勢。（大公報） 中評社香港9月5日電／特朗普關稅政策受到重挫，美國上訴法院裁定向全球加征關稅不合法，現時與歐盟、日本達成的關稅協議隨時有變，甚至面臨被追回數以百億美元計的關稅稅收，恐成為引爆美債危機最後一根稻草。目前各國加快減持美元資產，位列全球第三大外匯儲備國瑞士也加入看空行列，降低美元投資比重。



大公報報導，聯儲局減息對美股作用成疑，原因是關稅政策產生的負面衝擊遠大於減息利好影響，例如美國工程機械企業卡特彼勒（Caterpillar）發出業務預警，表明加征關稅在今年造成15億至18億美元的財政影響，相信這只是冰山一角，美國企業收入及利潤預測將會全面向下修訂，美股走勢殊不樂觀。



截至8月底止，道指、標指、納指今年升幅分別衹有7%、9.8%及11%，全面跑輸MSCI環球股市指數約13%的升幅，若然計入今年美匯指數逾10%跌幅，外國投資者持有美股回報大打折扣，投資並不吸引。



若被追討關稅 美財政危危乎



美元、美股、美債危危乎，尤其是美國聯邦上訴法院裁定特朗普政府向全球加征關稅不合法，一旦最高法院最終維持特朗普關稅政策屬違反憲法，對美國金融、經濟將會有災難性衝擊，美元資產面臨崩跌的危機。事實上，美國關稅政策訴訟變數難測，目前與英國、歐盟、日本、韓國取得關稅協議內容有可能作出修訂，而商討中的關稅協議更難達成，如印度堅決不向美國貿易霸凌屈服。最壞情況是全球多國向美國追討已支付數以百億美元計的額外關稅，將引爆美國財政、債務危機。因此，君子不立危墻之下，投資者自然走為上著，近日美國頻現股匯債三殺，其中美國30年期國債價格急跌，債息一度升越5厘，預示距離美元資產崩潰不遠。



美國無理加征關稅，引起全球反彈，有可能成為壓死駱駝的最後一根稻草，釀成美國金融危機。



瑞士減持美元資產 增持歐元



事實上，美元國際地位下滑速度比預期更快，瑞士公開表態減持美元資產，增持歐元資產，這一定程度與美國對瑞士加征39%關稅有關。瑞士的舉動，無可避免進一步衝擊美元國際地位，並起著示範作用，料有其他歐洲國家跟隨瑞士做法，美元金融霸權潰散噩夢將至。



美匯受壓 美債墮無底深潭



瑞士央行的行動猶如拋下一枚震撼彈，令美匯指數表現更加弱勢，遲早跌破目前97至99上落區間。目前瑞士外匯儲備規模超過1萬億美元，僅次於日本及中國，美元、歐元資產占比分別37%及39%，相信在瑞士減持美元資產比重之下，美國國債價格進一步受壓，如同跌進無底深潭。即使美國支持加密貨幣市場，計劃推出美元穩定幣，借此增加美元、美債的市場需求，但近日比特幣價格也拾級而下，一度跌破11萬美元，反映加密貨幣資產正醞釀大調整，繼而加劇美匯跌勢，有可能出現美股、美債、加密貨幣泡沫連環爆破。



全球對美國信任度急速下降，減持美元資產成為大趨勢，美國國債市場最壞情況還在後頭。