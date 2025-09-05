郭炳聯料樓市成交持續改善

新地截至今年6月底止年度在港錄得合約銷售額423億元，為過去5個財年最高水平。（大公報） 中評社香港9月5日電／新地（00016）收市後公布截至今年6月底止年度業績，撇除投資物業公平值變動的影響後，股東基礎溢利為218.6億元，按年增長0.5%；股東應占溢利為192.8億元，按年升1.2%，維持末期息每股2.8元。新地主席兼董事總經理郭炳聯預計，香港樓市買家信心和住宅成交量將繼續改善，強調對內地和香港的長遠前景依然充滿信心。他指出，旗下發展項目足夠未來6至7年發展所需，未來會繼續推售新住宅項目。



大公報報導，新地年度實現溢利198.84億元，其中來自物業銷售的溢利為82.9億元，按年增加5.6%，年內錄得合約銷售總額約466億元；來自物業租賃的溢利達183.92億元，下滑3.2%。



回顧期內本港地產發展業務，郭炳聯表示，隨著按揭限制放寬及本地按揭息率回落，住宅市場進一步呈現回穩跡象，專才和學生持續流入，帶動住宅租金和租金回報率穩升，增強了用家和長線投資者的入市信心，一手成交活躍，尤其是配套齊全、交通便利的全新大型項目。



港合約銷售423億 五年最多



新地期內在港錄得合約銷售額約423億元，為過去5個財年最高水平，截至期末仍有356億元合約銷售額未入賬，其中301億元將在2025／2026財年入賬。郭炳聯稱，集團繼續推售中半山帝景園的優質單位，市場反應理想，7月推售的屯門NOVO LAND第3A期，銷情令人鼓舞。



展望後市，郭炳聯認為，金融市場活躍和旅遊業向好將在短期內帶動經濟溫和增長，吸引內地和海外企業來港的措施，加上住宅租金上升和預期息率回落，預計買家信心和住宅成交量將繼續有改善。

