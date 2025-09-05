朱良同志遺像（圖片來源：新華社） 中評社北京9月5日電／據新華社報導，中央對外聯絡部原部長朱良同志，因病於2025年8月9日在北京逝世，享年101歲。



朱良同志逝世後，中央有關領導同志以不同方式表示哀悼並向其親屬表示慰問。



朱良，曾用名周志毅，1924年3月生於上海，廣東潮陽人。1945年6月加入中國共產黨並參加革命工作。1943年9月起先後在上海聖約翰大學從事黨的地下工作，任上海地下學聯黨團負責人等。1949年5月起先後任青年團上海市工委服務部副部長，青年團中央派駐匈牙利世界青聯總部代表、日內瓦會議中國記者團記者等。1954年7月起先後任共青團中央國際部科長，共青團中央派駐匈牙利世界青聯總部代表，共青團中央國際部副部長、全國青聯秘書長等。1966年6月至1972年2月在“文化大革命”中受衝擊下放勞動。1972年2月至1981年6月先後任中央對外聯絡部八局副局長、局長。1981年6月至1985年12月任中央對外聯絡部副部長。1985年12月至1993年3月任中央對外聯絡部部長。2008年3月離休。



朱良是中共第十三屆中央委員會委員，中共十三大、十四大代表，第八屆全國人大常務委員會委員、外事委員會主任委員，政協第四屆、五屆、六屆全國委員會委員。曾任中國國際交流協會副會長。