商務部回應中國首起反規避調查裁決

中評社北京9月5日電／據新華社報導，針對商務部近日公布中國首起反規避調查裁決，商務部新聞發言人4日表示，經過調查，證據顯示，美國出口商通過對華出口相關截止波長位移單模光纖，規避了中國對美非色散位移單模光纖產品的反傾銷措施。根據調查結果，商務部發布公告，決定自2025年9月4日起實施反規避措施。



發言人表示，2025年3月4日，應中國國內企業申請，商務部對原產於美國的進口相關截止波長位移單模光纖產品發起反規避調查。該案是中國首起反規避調查，對豐富中國貿易救濟調查工具具有開創性意義。



商務部貿易救濟調查局負責人4日表示，反規避調查符合中國法律和世貿規則，旨在維護現行貿易救濟措施的權威性，確保貿易救濟措施的實施效果。《中華人民共和國對外貿易法》第三十六條和第四十九條規定，商務部可對規避對外貿易救濟措施的行為發起調查並採取必要的反規避措施。



這位負責人說，2025年7月30日，商務部公布了《貿易救濟措施反規避調查規則（徵求意見稿）》，公開徵求公眾意見。目前，相關公眾意見已收集完畢。商務部將在實踐中進一步豐富和完善中國貿易救濟調查制度。中國一貫審慎、克制實施貿易救濟措施，堅定維護公平和自由貿易。同時，我們也會採取必要措施堅決維護現行貿易救濟措施的有效性，保護國內產業的合法權益。