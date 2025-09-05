理大創新人體測量技術　製壓縮衣有效提升性能

理大成功研發出創新的人體測量技術，以提升壓縮服裝的性能和設計。（大公報） 中評社香港9月5日電／大公報報導，設計運動與功能性醫療服裝的一大挑戰，是必須考慮人體在運動過程中軟組織的變形情況。香港理工大學（理大）成功研發出創新的人體測量技術，能有效提供精確的測量數據，以提升壓縮服裝的性能和設計。有關設計研究成果已在學術期刊《生物工程及生物技術前沿》（Frontiers in Bioengineering and Biotechnology）發表。



由理大時裝及紡織學院副院長及教授葉曉雲帶領的研究團隊，運用糅合圖像識別演算法的創新人體測量學方法，系統化地測量人體組織變形情況，有效降低因動作造成的測量誤差。團隊亦運用彈性力學和應力函數構建了一個可預測人體組織變形的分析模型。該項創新技術能夠準確量化人體在動態狀態下組織變形的情況，解決長久以來緊身運動服和可穿戴式裝置服裝設計時面對的技術挑戰。



葉曉雲指出：“我們研發的技術特別適用於各類壓縮服裝，例如緊身褲等運動服裝，以及壓縮襪和手術後使用的功能性醫療服裝等。”



降低肌肉骨骼損傷風險



該技術框架不僅推動了可穿戴應用生物力學模擬技術的發展，亦為提升運動服裝人體工程學提供了實用工具。透過數據驅動的壓縮服裝設計，能有效提升運動表現，同時降低肌肉骨骼損傷的風險。



理大該項技術可整合到現有的電腦輔助設計／電腦輔助製造系統中，能有效簡化原型設計，並減少對反復試驗的依賴。透過量化個別的組織反應，輔助個人化服裝設計，特別適用於因應特定患者需求而度身訂造的醫用壓縮服裝，因此兼備實用性及成本效益。