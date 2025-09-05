“全球南方”媒體智庫高端論壇即將召開

中評社北京9月5日電／據新華社報導，2025“全球南方”媒體智庫高端論壇將於9月5日至9月9日在雲南昆明舉行。來自110個國家以及國際和地區組織的260餘家機構約500名代表，將聚焦“聚南方力量 應世界變局”主題開展廣泛交流。中外嘉賓期待媒體智庫深化交流合作，助力全球南方國家現代化建設，攜手推動構建人類命運共同體。



本次論壇上，來自全球南方國家媒體、智庫、政府、企業等領域的嘉賓，將圍繞和平共識、發展動能、合作新途、文明對話四個方面議題開展深入交流。論壇期間將發布《“全球南方”媒體智庫高端論壇雲南共識》《回應時代呼喚 解答世界之問——中國全球公共思想產品的供給與貢獻》智庫報告等成果文件。



這是“全球南方”媒體智庫高端論壇第二次舉行。本次論壇由新華通訊社、中共雲南省委、雲南省人民政府共同主辦。



2024年11月，首屆“全球南方”媒體智庫高端論壇在巴西聖保羅成功舉行。首屆論壇上，阿根廷阿中研究中心主任帕特裡西奧·朱斯托表示，媒體智庫在推動全球南方交流合作中發揮著越來越重要的作用。



聖保羅回響猶在，第二屆論壇承載了與會嘉賓更多期待。如今的全球南方，經濟總量全球占比超過40%，對世界經濟增長的貢獻率達到80%，已經成為維護國際和平、帶動世界發展、完善全球治理的關鍵力量。



從聖保羅到昆明，連續兩屆“全球南方”媒體智庫高端論壇傳遞出清晰信號：在世界百年變局下，全球南方不再是被動的觀察對象，而是自己故事的主講人；不再是被支配的對象，而是自己命運的掌控者；不再是歷史的背景，而是時代的主角。



北京大學新聞與傳播學院教授程曼麗說，全球南方國家面臨的一個共同任務，就是打破既有的國際輿論格局和話語壟斷，確立自身的主體地位和話語優勢。



“全球南方的命運不由其他人決定，而由我們親手塑造。我們需要戰略團結、長遠視野和政治勇氣。”莫桑比克前總理艾雷斯·阿里表示，全球南方不僅是一種地理概念，更是一種聲音、一股力量、一部充滿奮鬥與希望的歷史。讓這聲音被傾聽、被尊重、被珍視，被本國人民乃至整個國際社會所認同，是我們共同的責任。

