教大調查：日工作逾十小時　六成幼師想轉職

幼師每日平均工作時數（大公報） 中評社香港9月5日電／大公報報導，香港教育大學（教大）幼兒教育學系昨日公布的調查發現，逾半受訪幼稚園教師每日需要在校工作10小時或以上，接近一半幼師下班後仍需繼續工作至少兩小時，加上幼兒學童人數減少下憂慮就業前景不明朗，壓力與日俱增，超過六成受訪教師自評“感到精疲力竭”，近六成甚至正考慮離開幼教行業。教大建議政府進一步改善幼兒教育的師生比例，全面發展全日制幼兒服務，並確保專業認可幼教行業的專業認可和職業穩定性。



教大幼兒教育學系於今年1月至6月期間，透過電郵及郵件邀請全港在教育局註冊的幼稚園進行問卷調查，瞭解幼師工作量及對專業認同及發展需求的看法等情況，成功收集了851份有效問卷。調查結果顯示，幼師的長工時和繁重的工作量，以及少子化的趨勢，對幼師身心構成的壓力值得關注。



調查顯示，超過51%的受訪幼師每日在校工作10小時或以上，而逾八成受訪幼師指下班後仍需繼續校外工作，當中接近一半幼師的校外工作時間超過2小時。超過六成受訪幼師表示“經常”或“每天”感到精疲力竭。幼師每周工作時數中位數達55小時，其中超過六成受訪者的平均工時達到或超過此標準，遠高於本港雇員每周工時中位數40小時，也高於許多國家的工時標準。

