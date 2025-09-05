賽事流量如何變成經濟增量

8月17日，市民在觀賽開始前進行遊戲互動。當日，在江蘇南京舉行的2025江蘇省城市足球聯賽第九輪比賽中，南京隊對陣鹽城隊。南京市在部分商場、街區等地設置觀賽“第二現場”，使用大屏幕同步直播賽事，同時設有遊戲互動區、煙火市集區，讓球迷們度過歡樂時光。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月5日電／據經濟日報報導，賽事需求直接推動競賽表演、健身休閑、體育培訓等產業向專業化、市場化、規模化發展，帶動產業能級提升，對運營、技術、人才等領域提出更高要求。



今年以來，“蘇超”等群眾性體育賽事頻頻“火出圈”，其流量紅利正加速轉化為顯著的經濟增量。憑借突出的“乘數效應”和“帶動效應”，“蘇超”成功撬動江蘇全域消費增長，成為我國賽事經濟蓬勃發展的生動縮影。



從黔東南的“村超”到粵港澳的“龍超聯賽”，再到各地持續升溫的城市馬拉松，持續增長的賽事流量不斷激活內需，為經濟發展注入新動力。賽事經濟的持續升溫主要體現在以下幾方面。



賽事IP價值迅速攀升，多元收益實現量級飛躍。頭部賽事IP憑借其稀缺性、高曝光度與強用戶黏性，市場價值持續走高，版權費、贊助金額屢創新高，衍生品、特許經營等精細化商業開發不斷拓展盈利渠道，為相關企業與主辦城市創造可觀收益。例如，2024賽季中超聯賽單賽季版權與贊助收入突破16億元；杭州亞運會吉祥物及周邊商品銷售額突破7億元；“蘇超”贊助商百萬級官方席位“一秒售罄”；等等。



“票根經濟”形成輻射效應，撬動多領域消費爆發式增長。門票不僅是流量的入口，更是帶動關聯消費的杠杆。大規模外地觀眾的湧入，直接刺激餐飲、住宿、旅遊、交通、購物等全鏈條消費，帶來數倍至數十倍於賽事本身的直接收入，形成地方消費“爆點”。例如，常州憑“蘇超”第三輪票根免費開放全部A級景區，外地遊客量單周增長43%；成都圍繞世運會推出100個精品消費新場景，今年1月至7月體育消費規模突破400億元；等等。



賽事需求推動產業鏈重構與升級，為區域經濟注入新動能。賽事需求直接推動競賽表演、健身休閑、體育培訓等產業向專業化、市場化、規模化發展，帶動產業能級提升，對運營、技術、人才等領域提出更高要求。例如，“蘇超”場館擴容與智能化改造直接拉動建築、安防、LED、音響設備訂單增長逾三成；“龍超聯賽”串聯廣東佛山龍舟製造、水上表演等12個產業鏈，帶動產業增收超3億元；等等。



不過，我國賽事經濟發展也面臨一些挑戰。不少賽事在短期爆火後未能形成持續影響力；賽制設計、宣傳方式高度同質化導致觀眾審美疲勞；大型賽事資源集中於東部發達地區，中西部優質供給不足，且多依賴民間自發舉辦。對此，迫切需要持續優化文化賦能經濟社會發展的內在機制，推動賽事經濟健康、可持續發展。

