郭一鳴：期待香港直航漢中

陝西漢中的石門水庫。\作者供圖 中評社香港9月5日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，“建議漢中相關部門與香港旅遊業界磋商，設立香港─漢中旅遊專線，推進漢中走出去、引進來，我相信漢中這個地方對香港人很有吸引力”。香港新聞界採訪團離開漢中的前一天，與陝西省漢中市委宣傳部以及市發改委、生態環境局、文旅局、農業農村局等部門官員舉行座談會，我代表採訪團成員談了三天漢中之行從佛坪、洋縣、城固到漢中市區的感受，大膽提出建議。



說實話，此次到漢中採訪之前，我連漢中的名字都不常聽到，遑論瞭解當地情況，漢中對很多港人來說，是“養在深閨無人識”。其實漢中距香港人熟悉的西安，僅一個多小時的高鐵。漢中是陝西省一個地級市，位於秦嶺南麓、巴山之北、漢水上游。公元前三一二年，秦惠文王置漢中郡。據《漢中府志》記載：“郡臨漢水之陽，南面漢山，故名漢中。”漢中是劉邦發跡地、張騫故里，最“牛”的是，漢中乃所有與“漢”有關之事物的發源地：漢朝、漢族、漢人、漢子、漢語、漢字……故有“漢家發祥地，中華聚寶盆”之稱。話說鴻門宴之後，楚霸王項羽封劉邦為漢王，領地包括巴蜀及漢中一帶。劉邦接納蕭何舉薦，在漢中設壇拜韓信為大將軍，從此踏出大漢四百年霸業第一步。那天我們舉行座談會的地點，就在漢中博物館內相傳為當年劉邦的辦公室“漢台”一側，“漢台”和“拜將壇”遺址是當地著名旅遊景點。



文章說，漢中是棧道之鄉。劉邦聽從韓信之計，在南鄭（今屬漢中）策劃“明修棧道、暗渡陳倉”，成功奪取關中。那天我們來到漢江支流褒河中上游的石門水庫，這裡位於古棧道的石門，站在九十米高的大壩上，看千年不斷的江水在群山中奔騰東去，淘盡多少風流人物？自建成半個世紀以來，石門水庫灌溉漢江中下游千萬畝良田，造福陝鄂兩省人民。水庫旁有一座“古棧道”牌坊和一段復修的棧道，工作人員告訴我們，古棧道遺址在當年修水庫時被淹沒，但漢中古棧道歷史文化不會被淹沒。



不過，我之所以認為漢中對港人有吸引力，除了當地深厚的歷史文化底蘊及眾多名勝古蹟，還有另一個重要因素，就是漢中有四寶：大熊貓、朱䴉、金絲猴和羚牛。行程第二天，我們在晨曦霧靄中乘車在群山中穿行一個多小時，來到位於半山的秦嶺大熊貓基地。我在微信朋友圈發了一組大熊貓照片，遠在法國的朋友問“你去了四川嗎？”是的，很多人只知道大熊貓在四川成都，不知道陝西也有大熊貓。不過，“秦嶺大熊貓概不外借，從不出國，連出省也沒有，因為要保持其原生態”，工作人員說。一位在當地土生土長的媒體人補充一句：“四川的大熊貓更像熊，秦嶺的大熊貓更像貓”。



離開大熊貓基地，我們轉到朱䴉生態園。朱䴉曾被世界自然保護聯盟列為極度瀕危物種，一九八一年在洋縣被中國科學家重新發現時，全球只剩下七只。經過多年研究和精心照料，目前全球朱䴉數量已逾一萬只，當中包括中國送給日本和韓國、在當地繁殖成功的朱䴉數量，我們在園內看到不少日韓團體和個人認養朱䴉的牌子。上海歌舞團創作演出的《朱䴉》在全球上演三百多場，四度赴日演出，被譽為中日民間“朱䴉緣”。



我們行程匆匆，未及觀賞其餘兩寶金絲猴和羚牛。不過，見識秦嶺的多種野生山珍藥材，例如天麻、山茱萸，還有供港食品烏雞、蔬菜和野生板栗，特別是當地釀制的野生山茱萸酒，都很有誘惑力，相信總有一種能讓香港遊客喜歡。



文章說，近年漢中已成為內地旅遊的新熱點，例如，位於秦嶺大山溝裡有“天然氧吧”之稱的佛坪縣，總人口衹有三萬多人，縣城總共衹有約十部的士，去年接待遊客逾百萬人次。據介紹，今年上半年漢中文旅集群實現綜合收入二百六十二億元，同比增長百分之二十六點二五。當然，如果要開辟香港至漢中的旅遊專線，還要考慮另一個重要因素，就是交通問題。香港與漢中直線距離一千三百多公里，雖然漢中市有機場，但目前沒有直飛香港的航班，我們是從香港飛到西安，在西安轉搭高鐵前往漢中。三十多年前，我作為香港新聞界一員，曾經是香港直飛貴陽首班包機的其中一名乘客，希望在不久的將來，可以成為香港直飛漢中航班的首批乘客。