8戶中央企業11名領導人員職務任免
http://www.CRNTT.com   2025-09-05 11:35:16


　　中評社北京9月5日電／據國資委網站消息

　　華僑城集團有限公司

  吳秉琪任華僑城集團有限公司黨委副書記、董事，提名為華僑城集團有限公司總經理人選。

  免去張振高的華僑城集團有限公司黨委書記、黨委常委、董事長、董事職務，退休。

  免去劉鳳喜的華僑城集團有限公司黨委副書記、黨委常委、董事職務，不再擔任華僑城集團有限公司總經理職務。

  中國煤炭地質總局

  武岳彪任中國煤炭地質總局副局長。

  中國冶金地質總局

  免去牛建華的中國冶金地質總局黨委書記、副局長職務，退休。
 


