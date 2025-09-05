8戶中央企業11名領導人員職務任免

中評社北京9月5日電／據國資委網站消息



華僑城集團有限公司



吳秉琪任華僑城集團有限公司黨委副書記、董事，提名為華僑城集團有限公司總經理人選。



免去張振高的華僑城集團有限公司黨委書記、黨委常委、董事長、董事職務，退休。



免去劉鳳喜的華僑城集團有限公司黨委副書記、黨委常委、董事職務，不再擔任華僑城集團有限公司總經理職務。



中國煤炭地質總局



武岳彪任中國煤炭地質總局副局長。



中國冶金地質總局



免去牛建華的中國冶金地質總局黨委書記、副局長職務，退休。

