我國首個“全國茶葉碳足跡數字化平台”發布

中評社北京9月5日電／據新華社報導，我國首個聚焦茶葉全產業鏈碳足跡管理的數字化平台——“全國茶葉碳足跡數字化平台”近日對外發布，旨在為建立全國統一的農產品碳標識認證制度探索路徑。



“建設這個平台的目標很明確，就是要對茶葉實現全產業鏈碳足跡的精準量化與管理。”在浙江安吉日前舉行的“一國一品”生態低碳茶技術交流研討會上，中國農業科學院茶葉研究所茶樹種植工程研究中心主任李鑫說。



2023年，國家發展改革委等部門對外發布《關於加快建立產品碳足跡管理體系的意見》，意見提出推動建立符合國情實際的產品碳足跡管理體系，完善重點產品碳足跡核算方法規則和標準體系，建立產品碳足跡背景數據庫，推進產品碳標識認證制度建設，拓展和豐富應用場景，發揮產品碳足跡管理體系對生產生活方式綠色低碳轉型的促進作用。



李鑫介紹，此次發布的平台，是圍繞茶產業碳足跡建立相關核算量化體系和數據庫，並推動碳足跡認證結果的廣泛應用，比如讓消費者掃碼就能看到這包茶有多“綠”，甚至未來可能用於碳匯交易，助力茶產業綠色發展。



此次研討會上，與會代表們還聚焦生態低碳茶推進茶產業綠色低碳轉型，交流農業減排固碳措施、茶產業高質量發展及生態價值實現路徑，為進一步創新發展生態低碳茶體系指明方向。



“所謂生態低碳茶，指的是具備優質、安全、低碳特性，並通過專業機構認證的茶葉產品。此類茶葉要求認證茶企科學構建和管理茶園及周邊生態環境，打造既環境優美又適宜茶樹生長的茶園生態系統，同時，通過一些減排固碳的措施，降低茶園管理以及茶葉加工過程中的碳排放，實現高質量發展。”李鑫說。

