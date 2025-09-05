國鐵集團進一步優化兒童等旅客購票優惠措施

中評社北京9月5日電／據人民網報導，記者從中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱國鐵集團）獲悉，國鐵集團對兒童、殘疾軍人、傷殘人民警察、殘疾消防救援人員等旅客購票優惠措施進一步優化，動車組列車優惠（待）票價計算基礎由公布票價改為執行票價，優惠下限為公布票價的4折，同時優化調整動車組列車兒童票相應席別的優惠幅度。優惠車票9月6日開始發售。



國鐵集團客運部相關負責人介紹，對兒童、殘疾軍人、傷殘人民警察、殘疾消防救援人員等旅客購買動車組車票優惠措施進行優化，將計算基礎由公布票價調整為執行票價，是國鐵集團積極順應旅客多樣化出行需求、關心關愛特殊群體實行的優惠票折上折措施，旅客將享受更多優惠，擁有更好的出行體驗。



該負責人介紹，按照《鐵路旅客運輸規程》相關規定，年滿6周歲且未滿14周歲的兒童應當購買兒童優惠票；每一名持票成年人旅客可免費攜帶一名未滿6周歲且不單獨占用席位的兒童乘車，超過一名時，超過人數應當購買兒童優惠票；免費乘車的兒童單獨使用席位時應購買兒童優惠票。此次優化調整後，動車組列車兒童優惠票按席別享受相應票價優惠，二等座、一等座按“執行票價的5折”方式計價，特等座、優選一等座和商務座按“執行票價的8折”方式計價，動車組臥鋪各席別（二等臥、一等臥、動臥、高級動臥等）按“執行票價的7折”方式計價，最低折扣為公布票價的4折，將為親子出行提供更多方便。



持中華人民共和國殘疾軍人證、中華人民共和國傷殘人民警察證、國家綜合性消防救援隊伍殘疾人員證的人員憑證可購買優待票，動車組列車各席別優待票價按“執行票價的5折”方式計價，最低折扣為公布票價的4折。



兒童、殘疾軍人、傷殘人民警察、殘疾消防救援人員等旅客購買普速旅客列車優惠（待）票的適用範圍、計價規則保持不變。



下一步，國鐵集團將持續關注不同旅客群體多樣化出行需求，努力提升鐵路運輸服務品質，為廣大旅客提供更好的出行體驗。旅客可通過鐵路12306網站、客戶端、微信等渠道查詢，或關注各地鐵路部門發布的動態信息。



