美元信心動搖　避險功能褪色

美國在貿易政策上轉向更激進的關稅措施，導致主動收縮進口規模，實質上切斷了美元輸出的主路徑。（圖片來源：大公報） 中評社北京9月5日電／大公網9月5日發布工銀國際首席經濟學家程實評論文章。“溪雲初起日沉閣，山雨欲來風滿樓。”2025年以來，美元匯率波動加劇，反映的不僅是短期政策的擾動，更是全球市場對美元資產的重新定價。在財政空間受限、關稅政策頻繁變動、美聯儲立場趨於謹慎的背景下，市場對美元資產的信心開始動搖，對其避險功能與儲備價值的認知正在發生微妙而持續的轉折。



短期來看，美元波動尚未引起美元資產的系統性拋售。但中期視角下，全球資本配置邏輯已開始從利差驅動向信任判斷轉變，美元正從單極貨幣體系中的絕對錨，向多極格局中的相對資產過渡。



首先，政策衝擊下美元短期失錨。目前來看，美元正處於擾動因素密切交織、市場敏感度不斷提升的脆弱階段，三重因素正互相強化共同推升其波動性：



一、政策與預期的錯位。特朗普政府的關稅法案大幅超出市場預期，其全面稅改以及開支方案也引發了市場對美國政府赤字和債務上限的廣泛擔憂。貨幣政策方面，美聯儲仍在觀察評估關稅政策帶來的經濟影響，聯儲在鷹鴿之間的左右徘徊使得市場對貨幣政策的預期大幅調整。市場預期在刺激增長與財政失衡之間反復搖擺，對政策前景缺乏清晰錨點。



二、國際資本對美元資產定價邏輯的邊際變化。在政策不確定性抬升的背景下，全球資本對美債與美元資產的風險偏好正出現微妙變化，並逐步調整資產配置方向。這一再平衡不僅削弱了美元作為全球流動性錨的穩定性，也通過預期與行為的共振機制，放大美元即期匯率的情緒驅動。



三、國際對衝行為強化匯率波動。美元升值時期未對衝的敞口在貶值時段反而成為匯率下行的加速器，近期歐元、日圓尤其是部分亞洲經濟體貨幣的相對強勢，也反映了市場對衝行為的周期性回歸。



其次，特里芬難題從隱性走向顯性。回溯全球資本市場的歷史，美元匯率調整並不罕見，大多數情況下都被視為周期性調整的插曲。然而，本輪美元的結構性壓力已超越傳統意義上的短期失衡。隨著美國政府在貿易政策上轉向更加激進的關稅措施，美元體系的特里芬難題正從隱性走向顯性：

