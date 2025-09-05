醫療科普不能成為牟利工具

圖①：在內蒙古自治區呼和浩特市第四十三中學，醫護人員給學生們科普正確刷牙方式。（圖片來源：人民日報/人民視覺）圖②：中日友好醫院的醫生在做醫療科普直播。（圖片來源：人民日報/中日友好醫院供圖） 中評社北京9月5日電／據人民日報報導，近年來，隨著網絡“自媒體”的興起，越來越多的人參與醫療科普，但醫療科普質量參差不齊。一些“網紅醫生”把醫療科普當成牟利工具，濫用專業權威為自己背書，假借科普名義違規導醫導診，線上問診、線下引流，甚至直播帶貨。還有人假冒醫生推銷產品，欺騙誤導群眾。



今年8月，中央網信辦、國家衛生健康委等四部門聯合發布《關於規範“自媒體”醫療科普行為的通知》（以下簡稱《通知》），為醫療科普立了“規矩”。《通知》要求，規範“自媒體”醫療科普信息發布傳播行為，提升“自媒體”規範開展醫療科普行為意識，支持專業醫療科普內容生產傳播，防範虛假醫療科普信息誤導公眾，維護人民群眾合法權益。



整治醫療科普亂象，多部門形成協同治理合力，構建全流程監管模式



“我是一名從業十幾年的康復醫師，分享心腦血管疾病的預防知識、中風後的居家康復鍛煉，感謝大家關注……”某直播平台，一名自稱神經康復科醫生的主播穿著白大褂在做科普的時候，視頻右下角突然彈出購買鏈接，某品牌維生素膠囊售價99.9元／3瓶。



“蕁麻疹吃什麼藥？”某直播間內，一名認證為“皮膚病性病科醫生”的主播還沒有講解完病理知識，就開始上產品鏈接，推薦治療藥物。



在短視頻等“自媒體”平台，這類“網紅醫生”打著醫療科普的旗號售賣產品的亂象並不罕見。有個別賬號橱窗裡面的商品非常豐富，藥品、保健品、護膚品、口罩、書籍等，儼然成為網絡商店。國家衛生健康委提醒，這些行為嚴重違反了互聯網診療管理和廣告管理相關的法律法規，請公眾不要輕信，防止上當受騙。

