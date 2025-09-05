鐵路部門大力開行旅遊列車激活消費潛能

中評社北京9月5日電／據人民網報導，據中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱國鐵集團）官網消息，今年以來，鐵路部門加強政策支持、加大基礎保障力度，精心組織開行親子游、研學游、紅色游、康養游等各具特色的旅遊列車和銀發專列，為旅客提供高品質旅行體驗的同時，有效助力旅遊經濟、銀發經濟發展。



政策層面的有力支撐為旅遊列車發展奠定堅實基礎。今年初，國鐵集團聯合商務部等9個單位下發《關於增開銀發旅遊列車 促進服務消費發展的行動計劃》。積極研究細化舉措，鐵路部門出台《增開銀發旅遊列車促進服務消費行動方案》等文件，明確了發展旅遊列車的戰略方向、具體任務、工作舉措、推進方案及對應的數量目標。上半年，全國鐵路累計開行旅遊列車972列，同比增長23.2%，全國各地掀起“坐著火車去旅遊”的熱潮。



為精準對接市場需求，鐵路部門精心設計了森林游、避暑游、研學游等特色旅遊列車線路，將山河美景與歷史名勝串聯起來，推動“火車向著景區開”。暑運期間，全國鐵路累計開行旅遊列車579列，同比增長31%，為旅遊經濟、銀發經濟發展持續注入新活力。



在提升服務品質方面，鐵路部門不斷發力，研發投用適老化旅遊列車，持續打造“熊貓專列”“京和號”“大河之南號”等知名旅遊列車品牌，同時積極聯動文旅部門、酒店和景區，拓展消費新場景，探索更多“旅遊列車＋”服務。截至目前，經過設施改造的旅遊列車已上線運營35組，譜系化體系基本建立，列車設備設施條件得到明顯改善。



下一步，國鐵集團將繼續強化組織領導、頂層設計、外部協調、開行組織與平台賦能，組織各鐵路局集團公司加強合作、加快改造，通過持續實踐積累更多經驗做法，推動旅遊列車高質量開行。



