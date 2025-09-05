大陸閱兵釋放三大涉台信息

中評社北京9月5日電／大公報9月4日發表朱穗怡評論文章，大陸方面3日在北京舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵儀式。據說在舉行閱兵儀式之前，民進黨當局已經忐忑不安；如今閱兵儀式雖然已圓滿落幕，但民進黨當局恐怕更加膽戰心驚，可能有好些日子睡不著了。因為用“驚艶”、“厲害”、“震撼”都不足以形容大陸這次閱兵所展示的多種新型武器：



─由“驚雷－1”空基遠程導彈、“巨浪－3”潛射洲際導彈、“東風－61”和“東風－31”新型陸基洲際導彈組成的核導彈第一方隊是大陸陸海空基三位一體戰略核力量首次集中亮相，標誌著大陸的核威懾與戰略核反擊能力進一步提升，國家主權、安全、發展利益擁有了更強大，更可靠的捍衛手段。



─紅旗－11、紅旗－20、紅旗－22A、紅旗－9C、紅旗－19、紅旗－29等六型反導防空裝備組成的對空抗擊方隊首次亮相閱兵。這六型裝備可實施遠中近程防空抗擊，多段多層反導攔截，構築起防空禦天的堅固屏障，守護祖國天空和平安寧。



──由99B坦克、100坦克和100支援車三型“陸戰之王”組成的地面突擊方隊首度亮相，顯示解放軍新型主戰坦克和支援車火力更猛，防護更強，信息化和智能化水平更高。



──多型空降裝備首次亮相，展現大陸空戰力量動在空中、降在敵後、用在關鍵的戰略能力，能夠遠程空中投送，重裝機動支援，是解放軍快速反應，縱深打擊的空降利刃。



──無人機裝備包括新型察打一體無人機、無人僚機、無人制空作戰飛機，艦載無人直升機也是首次亮相，其特點是可隱蔽出擊，廣域覆蓋、自主協同，創新未來空戰新樣式。



由此可見，九三閱兵是大陸軍事實力、經濟實力和科技實力的又一次綜合體現，成為全世界鎂光燈的焦點。台灣地區輿論也高度關注大陸閱兵。《聯合報》評論認為中國大陸的核力量已處於與美俄同一個等級。作為衡量國力最硬核指標的軍力上，中國大陸甚至已走到了最前方，勢必會讓過去傲慢慣了的西方感到需要收斂、克制與壓抑自己的必要。中時新聞網評論也指出，大陸閱兵揚軍威，美國“鴨霸（欺負）”全球的時代終結了。



大陸方面舉行盛大的閱兵儀式，主要是為了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，但同時也釋放出三大涉台信息。

