科技板塊搶眼折射市場邏輯之變

中評社北京9月5日電／據經濟日報報導，8月的最後兩個交易日，寒武紀收盤價接連超過貴州茅台，問鼎A股。A股市場第一高價股一度易主引起熱議。



雖然目前寒武紀股價有所回落，但第一高價股的短暫更替，讓我們得以窺見經濟增長動能、資本市場敘事主線、資金定價邏輯的多重深層變化。



經濟發展動能之變，創新驅動成效進一步彰顯。過去，在以要素驅動、投資規模驅動為主的發展模式下，白酒等傳統行業繁榮生長，資金更傾向於投資具有高現金流的傳統企業，貴州茅台憑借穩健的盈利獲得青睞，長期占據第一高價股之位。隨著我國經濟邁向高質量發展，創新驅動發展戰略深入實施，新舊動能轉換加快，人工智能、半導體、新能源等新興產業迅速崛起。尤其是今年以來，杭州“六小龍”大放異彩，深度求索點燃創新熱情，不僅推動產業轉型升級，也給資本市場帶來豐富投資機會。以寒武紀為代表的新興科技企業吸引大量資金關注，走到了資本市場舞台中央。



資本市場敘事主線之變，“科技敘事”邏輯越發鮮明。寒武紀股價超過貴州茅台、工業富聯市值突破萬億元、電子行業市值創歷史新高……在剛剛結束的8月，A股市場科技板塊表現搶眼。再看上市公司上半年成績單：新能源汽車行業淨利潤增長超30%，消費電子行業營收增長24.82%，全市場研發投入超8100億元、同比增長3.27%……在資本市場不斷深化改革，增強對科技創新包容性、適應性的努力下，一批科創能力強、成長空間大、市場前景廣的優質科技企業被發現，資本市場已然成為護航科技創新行穩致遠的重要平台。



資金投資偏好之變，價值投資、長期投資蔚然成風。從消費藍籌股到科技創新新貴，投資者“口味”在悄然生變，重新定義價值的內涵：不僅局限於當前盈利能力，還看重未來成長潛力，更加關注那些研發投入高、盈利滯後但市場前景廣、成長空間大的優質科技企業。自2020年上市，到今年上半年才首次實現半年度盈利的寒武紀，就是憑借在人工智能芯片領域的深耕，讓市場看到技術自主可控的未來，願意為其成長潛能支付更高溢價，陪伴其創新長跑。中國資產尤其是優質科技資產正迎來資金的重新考量、迎來價值重估。

