中評專訪：大閱兵牢記歷史開創未來

儀仗方隊護衛黨旗、國旗、軍旗，首個走過天安門廣場（中評社圖片） 中評社北京9月9日電（記者 郭至君）9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京隆重舉行，習近平發表重要講話並檢閱受閱部隊。中國國際問題研究院世界和平與安全研究所所長朱中博日前接受了中評社記者專訪，他表示，中國人民愛好和平、珍惜和平，更堅定守護和平。中國人民與世界上所有愛好和平的國家的人民團結協作，反對和抵制霸權主義、強權政治，共同守護好世界和平與正義。以下是採訪問答全文：



中評社記者：習總書記在講話中提到“中華民族偉大復興勢不可擋”。您如何解讀這種歷史自信和戰略定力？您認為這向台灣社會傳遞了怎樣的信號？



朱中博：我們中國人常說，歷史的車輪滾滾向前，時代的潮流浩浩蕩蕩。中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭。這場戰爭的勝利，重新確立了中國的世界大國地位，開啟了古老中國鳳凰涅槃、浴火重生的新征程。偉大的抗戰精神，是中國人民的寶貴精神財富，激勵中國人民克服一切艱難險阻。抗戰勝利80年來，中國發生翻天覆地變化，創造了舉世矚目的國家發展成就，實現了從站起來、富起來到強起來的歷史性飛躍。新時代的中國牢牢屹立於世界民族之林，成為廣受國際社會尊敬、贊譽和欽佩的偉大國家。當前，全中國人民正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興的偉業。在復興道路上，中華民族還會遇到各種風險挑戰甚至驚濤駭浪。但新時代的中國人民，會以強大歷史自信和戰略定力，以壓倒一切困難的決心和勇氣，戰勝任何風險挑戰。中華民族偉大復興的歷史腳步不可阻擋，這是歷史趨勢、時代潮流。任何外部勢力企圖挑釁中國，損害中國的國家利益和民族尊嚴，都將付出巨大代價，以失敗而告終。任何“台獨”分裂勢力膽敢興風作浪、做背叛民族的敗類，必將被歷史的滾滾車輪碾為齏粉。



台灣同胞始終是與祖國同呼吸、共命運的。在崢嶸歲月中，台灣同胞堅持抗日，並加入全民族抗戰的歷史洪流。數十萬台灣同胞曾為抗擊日本侵占台灣付出鮮血和生命。很多台灣同胞在全民族抗戰中挺身而出，用非凡的勇氣和智慧，為抗戰偉大勝利做出了貢獻。如台灣義勇隊、台灣少年團等，在民族最需要的時候，都堅定展現了自己的使命擔當，立下卓越功勛。



今年是抗戰勝利80周年，也是台灣回歸祖國80周年。銘記歷史、緬懷先烈，昭示著兩岸同胞要牢記民族抗戰史，傳承偉大抗戰精神，在新時代書寫振興中華的新篇章。身處民族復興的歷史進程，台灣同胞在新時期同樣更要展現自己的歷史擔當與勇敢智慧。台灣同胞要做堂堂正正的中國人，堅決反對“台獨”分裂，守護愛護我們中國人自己的家園，呵護好我們的寶島台灣，早日實現祖國完全統一，共享民族復興榮光。

