矛盾升級！美國首都起訴特朗普政府非法派兵

9月4日，國民警衛隊成員在美國首都華盛頓巡邏。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月5日電／據新華社報導，美國首都華盛頓哥倫比亞特區總檢察長施瓦爾布4日宣布，已就特朗普政府在首都地區部署國民警衛隊一事，向特區聯邦法院提起訴訟。路透社評論，此舉可能加劇美國總統特朗普與首都民主黨籍官員之間的緊張關係。



遭華盛頓起訴



施瓦爾布當天在社交媒體上發文說，提起訴訟是為了捍衛華盛頓的地方自治，並阻止國民警衛隊“非法部署”。美國沒有任何一座城市應“非自願地受到軍事占領”，對首都的強制軍事占領侵犯了地方自治權和基本自由，必須立即結束。他還說，國民警衛隊的部署不僅削弱了公共安全，還對當地經濟造成打擊。



根據《哥倫比亞特區自治法》，華盛頓擁有地方自治權，居民可選舉自己的市長和市議會，但美國國會仍對特區的法律、預算、重大政策保有最終權力。



特朗普8月11日宣布派遣國民警衛隊協助恢復華盛頓的法律秩序和公共安全，同時稱民主黨主政的芝加哥、洛杉磯、紐約、巴爾的摩和奧克蘭等城市為“問題城市”。特朗普此前多次說可能向芝加哥“派兵”，但特朗普政府尚未披露向芝加哥派兵行動安排。據美聯社報導，該行動可能最早於9月5日實施並將持續約30天。



目前，華盛頓部署的國民警衛隊超過2000人。美聯社4日報導，一名國民警衛隊官員透露，部署在華盛頓的國民警衛隊任務期限已延長至今年12月。美聯社認為，雖然這並不一定意味著所有士兵都將駐留那麼長時間，但這是一個強烈的信號，表明他們的任務不會很快結束。



派兵洛杉磯被判違法



就在兩天前，美國加利福尼亞州一名聯邦法官2日作出裁決，認定特朗普在加州洛杉磯地區部署國民警衛隊和海軍陸戰隊參與執法的行為違法。