美國關稅重壓下　意大利酒商或調整出口策略

中評社北京9月5日電／據新華社報導，美國政府經過調整的“對等關稅”8月生效後，意大利葡萄酒商的出口憂慮成為現實，實際經濟損失逐步顯現。不少意大利酒商和業內人士表示，當地酒莊出口利潤已經下滑，葡萄酒行業受到衝擊，酒莊被迫調整市場策略。



意大利葡萄酒生產商協會數據顯示，2024年，意大利在美國市場銷售價值20億歐元的葡萄酒、烈酒和醋類產品，占該品類全球出口額近四分之一。作為歐洲重要葡萄酒生產國，意大利葡萄酒出口形勢因美國對歐盟15%的關稅面臨變化。



圭多·波羅酒莊位於意大利皮埃蒙特大區，其葡萄酒對美出口約占酒莊總出口量的40%。酒莊莊主法比奧·波羅告訴新華社記者，關稅政策對酒莊影響很大。為盡可能降低關稅政策帶來的負面影響，酒莊被迫讓利5個百分點，換取美國市場合作的延續。



“意大利葡萄酒行業此番遭遇的衝擊，堪稱史無前例。”意大利農民聯合會主席克里斯蒂亞諾·菲尼近日表示，葡萄酒行業是整個國家農業體系的重要引擎之一。多年來，意大利中小企業始終致力於提升品質、開拓國際市場，如今多年心血在美國關稅衝擊下恐將折損，甚至付諸東流。



意大利葡萄酒生產商協會預測，美國當前關稅政策將在未來一年給意大利葡萄酒行業造成約3.17億歐元的損失。



意大利酒莊同時承受著市場需求波動和進口商推遲採購等多重壓力。多西奧·維涅蒂酒莊國際業務負責人弗朗切斯科·達維科向記者透露，由於關稅政策頻繁變動，美國進口商遲遲不敢提貨，酒莊原計劃對美出口的約3000瓶巴羅洛紅酒被迫滯留倉庫，導致酒莊資金和庫存壓力陡增。



關稅衝擊正通過全球貿易鏈進一步蔓延。達維科告訴記者，意大利不少酒莊的美國合作方從事多國跨境進出口貿易。例如，加拿大長期以來都是美國葡萄酒最重要的海外市場之一。然而，受美國關稅政策影響，加拿大方面一度對美國酒類實行“報復性下架”，導致美國葡萄酒幾乎在當地貨架上消失，民眾消費量隨之大幅減少。因此，有美國酒商積壓了大量本土葡萄酒庫存，占用流動資金和倉儲空間，導致後續無力採購意大利葡萄酒產品。