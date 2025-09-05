以軍稱已控制加沙城40%區域

中評社北京9月5日電／據新華社報導，以色列國防軍發言人埃菲·戴弗林4日說，以軍目前已控制加沙地帶北部加沙城40%的區域，將在接下來幾天擴大並強化軍事行動。



戴弗林在新聞發布會上說，以軍本周動員數萬名預備役軍人，以推進對加沙城內巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的打擊。目前，以軍多個旅正在加沙城北部謝赫·拉德萬社區、東南部宰通區等地展開行動，打擊哈馬斯並且摧毀其地道等基礎設施，直至其“徹底潰敗”。



據以色列《國土報》報導，以軍總參謀長扎米爾2日宣布開始在加沙城內地面行動後，以軍尚未進入中心城區或人口密集區，主要還是在加沙城外圍行動。眼下，加沙城約100萬名居民中，7萬人左右已逃離家園。以軍估計約有20萬人將拒絕撤離。為迫使居民撤離，以軍連日炮擊加沙城外圍“無人居住”區域。



“加沙城正被夷為平地。到處都是炮火，到處都是空襲，到處都是直升機。甚至無人機也在朝街上的人開火，仿佛在獵殺。沒人知道該去哪裡。我們正在逃往未知。”來自加沙城謝赫·拉德萬社區的27歲居民哈迪告訴《國土報》記者。



以色列安全內閣8月上旬批准由以軍接管加沙城的計劃，在以國內外引發譴責和反對。以軍8月底宣布，出於人道主義考慮的“戰術性軍事活動暫停”不再適用於加沙城，理由是那裡已成為戰區。