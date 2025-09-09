朱松嶺語中評：習總書記閱兵講話有三維度

北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺接受中評社記者採訪（中評社資料圖） 中評社香港9月9日電（記者 段曉魯）9月3日，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺接受中評社採訪，他表示，習總書記在紀念大會及招待會上發表的兩篇重要講話，以歷史之莊嚴、現實之擔當、未來之昭示，貫通了中華民族從苦難走向復興的歷史大勢，面對島內“台獨”逆流與外部勢力干涉，有三個維度可深入解讀習總書記這一政治宣示的磅礴力量。



朱松嶺表示，習總書記在紀念大會及招待會上發表的兩篇重要講話，值得反復認真學習。在賴清德當局不斷踩踏兩岸關係紅線模糊區，不斷拉抬兩岸敵對情緒的戰略博弈關口，在外來勢力不斷妄圖打“台灣牌”阻礙中國國家統一進程和中國式現代化進程之際，這兩篇講話以不點名的方式，釋放出一系列直指台灣問題的關鍵信號，既昭示出國家統一的歷史正義性、正當性、合法性不可撼動，也展示中國解決台灣問題、實現國家完全統一的戰略自信、和平誠意與意志決絕。面對島內“台獨”逆流與外部勢力干涉，有三個維度，可深入解讀總書記這一政治宣示的磅礴力量。



第一，抗戰的整個過程及其勝利都是兩岸中國人共同的民族記憶，這是兩岸共同的歷史認同，是消除政治對立、實現國家統一的歷史和法理基礎，不容更改、不容撼動。習近平總書記指出：“中國人民抗日戰爭是世界反法西斯戰爭的重要組成部分，中國人民以巨大的民族犧牲，為拯救人類文明、保衛世界和平作出了重大貢獻”。這一論述，正是對當前島內“台獨史觀”歪曲抗戰歷史、妄圖切斷中華民族共同記憶的有力駁斥。台灣不是抗戰史的局外人，更不是勝利果實的偷渡者。台灣同胞無數仁人志士投身抗戰一線，台灣本島民眾在日本殖民壓迫下抗日不屈，這些歷史事實早已寫入中華民族的血脈與史册。當總書記在講話中高呼“傳承和弘揚偉大抗戰精神”，其實就是在喚起全體中華兒女共同的家國記憶，揭示國家認同與歷史正義的統一邏輯。對於島內同胞而言，這不僅是情感上的喚醒，更是認同上的歸宿。統一，不是憑空製造的新議題，而是從未中斷的歷史延續。中華民族共同打贏的那場戰爭，也必將共同迎來歷史的終局正義：祖國統一。



第二，和平發展是主線邏輯，強軍強國是統一保障，任何妄圖“以武謀獨”“以拖制統”的圖謀，都將在中國人民解放軍“世界一流”的意志與能力面前灰飛煙滅。習近平總書記在大會講話中莊嚴指出：“全軍將士要忠實履行神聖職責，加快建設世界一流軍隊，堅決維護國家主權、統一、領土完整”。這段話，已然將“國家統一”置於新時代強軍目標的核心任務之列。台灣問題不是中國的邊緣問題，而是國家主權與民族復興的中軸支點。然而，強軍不是為了戰爭，而是為了和平的更好保障。總書記在招待會講話中再次強調：“中國永遠是世界的和平力量、穩定力量、進步力量”。“和平統一、一國兩制”的方針依舊是解決台灣問題成本最小的最優選項，中央始終堅持“最充分的誠意、盡最大的努力”推動和平統一進程。但這份和平誠意不容濫用，島內“台獨”、拖統都不容股息！正如總書記所言：“正義、光明、進步必將戰勝邪惡、黑暗、反動。”這不僅是對世界反法西斯戰爭勝利、抗日戰爭勝利的精準總結，更是對當前“台獨”勢力和外來勢力的歷史性警告和敲打。正義不可妥協，分裂不能討價還價。祖國統一的時與勢，已不可逆；新時代黨解決台灣問題的總體方略的推進和實現，有強大的軍力底氣做支撐。誰若錯判中國人民解放軍的意志，必將吞下苦果。