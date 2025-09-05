王毅會見巴西總統首席特別顧問阿莫林

中評社北京9月5日電／9月4日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在北京會見來華出席紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動的巴西總統首席特別顧問阿莫林。



新華社報導，王毅說，歡迎你代表巴西政府出席本次紀念活動。在兩國元首戰略引領下，中巴關係不斷邁上新台階。雙方要堅定不移攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，樹立全球南方大國團結自強典範。



王毅表示，當前世界格局經歷複雜變化，單邊主義沉渣泛起，衝擊多邊主義根基，為廣大發展中國家帶來嚴峻挑戰。習近平主席提出全球治理倡議，就是因應國際形勢新變化，以更有效應對全球挑戰，一經提出就受到各方廣泛歡迎。中巴作為東西半球最大的發展中國家，應肩負起時代重任，加強戰略協調，增進戰略互信，深化戰略合作，旗幟鮮明弘揚多邊主義，維護國際規則，維護全球南方共同利益，為完善全球治理作出積極努力。中方讚賞巴西作為金磚主席國履職盡責，願同巴方一道，鞏固金磚積極勢頭，推動金磚國家就重大問題加強溝通協調，堅定共同立場。



阿莫林轉交盧拉總統致習近平主席的信函，表示紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動令人動容，放飛和平鴿就是傳遞和平訊號，祝賀活動取得圓滿成功。中國人民面對外敵入侵頑強不屈，奮起反抗，為世界反法西斯戰爭勝利作出重大歷史貢獻。當前某些國家無視國際規則，濫施關稅，破壞多邊貿易體制，全球南方和金磚國家加強團結協作的重要性日益凸顯。在此背景下，中方提出全球治理倡議意義重大。巴方願同中方以兩國元首共識為指引，加強在國際事務中的協調配合，共同維護多邊主義。



雙方還就烏克蘭危機、中東局勢、氣候變化等問題交換了意見。