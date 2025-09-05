馬克龍：26國將在停火協議下向烏部署軍隊

中評社北京9月5日電／法國總統馬克龍4日在首都巴黎舉行的支持烏克蘭“志願聯盟”線上會議結束後宣佈，以歐洲國家為主的26國在會上正式承諾向烏克蘭部署地面、海上或空中部隊作為“保障部隊”。



新華社報導，馬克龍在與到訪的烏克蘭總統澤連斯基共同舉行的新聞發佈會上宣佈這一消息。他介紹說，作為對烏安全保障的一部分，這些部隊“將在未來（俄烏）達成停火或和平協議的框架下部署，不會部署在前線”，目的是確保“烏克蘭軍隊的規模和能力不受限制”。他拒絕披露這支多國部隊的規模。



馬克龍說，線上會議期間，與會領導人與美國總統特朗普通了電話。美國將“在今後幾天內最終確定”以何種形式支持對烏安全保障。他還說，如果俄羅斯拒絕與烏克蘭進行具體的和談，歐洲將同美國一道對俄實施新的制裁。



澤連斯基對26國同意向烏克蘭提供安全保障表示歡迎。他表示“有必要”與俄羅斯總統普京會晤，但排除俄方所提在俄首都莫斯科舉行會晤的可能性。澤連斯基稱“沒有看到俄羅斯方面結束衝突的意願”。



當天這場“志願聯盟”線上會議由馬克龍和英國首相斯塔默共同主持，主要議題是對烏安全保障，共有35國參加。據歐洲媒體報導，法國和英國準備戰後向烏克蘭派兵，德國表示將在對烏安全保障的框架更明確後再作決定。



俄羅斯多次表示反對北約國家在烏克蘭境內部署軍隊。