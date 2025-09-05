中外青年科學家共創合作契機

第二屆青年科學家峰會最後一場分會議昨日舉行，現場及線上共約百人參與共同探討“先進製造與新能源科技”。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月5日電／據大公網報導，第二屆青年科學家峰會（峰會）最後一場分會議昨日於香港舉行，主題為“先進製造與新能源科技”，約百名行業精英、學者、研究員和公眾到場和網上參與，討論範疇涵蓋仿生學啟發之製造技術、能源儲存的技術與材料演進及電化學能源儲能的未來展望。



香港青年科學院創院院士、香港理工大學協理副校長（研究及創新）王鑽開表示，香港政府近年積極支援先進製造和新能源科技發展，有助學界進一步作前沿研究，推動技術突破與產業發展，不僅吸引國際合作與投資，也讓香港在全球科技舞台上展現專業優勢與競爭力。王鑽開指，峰會促進了科研界與產業界的深入交流，也為未來的合作創造契機；他期待各界能夠繼續攜手推動科技進步，為社會可持續發展貢獻力量。



香港科技展現專業優勢



峰會探討、分享多個科創界熱題。香港城市大學協理副校長（資源規劃）王建邦於峰會分享，其研究團隊受到大自然啟發以應對全球水資源及能源短缺危機；香港大學化學系助理教授厲愛民則剖析新一代電池設計，如何配合新型電解質，實現提升電池續航力提升、減低過熱風險及延長使用壽命。



分會議講者還包括：寧德時代香港研究院副院長兼首席技術官龔嘉棟、國軒高科香港有限公司副總經理劉晶晶、法蘭西公學院固態化學能源講座教授Jean－Marie TARASCON、香港科技大學機械及航空航天工程學系副教授兼智能換能器及振動實驗室總監楊征保等。



香港青年科學院於2023年在香港首辦青年科學家峰會，旨在連結世界青年科學家力量，共同推動先進科研，促進不同地區和科創領域的合作。連續兩屆的峰會和六場分會議，探討多個科創界炙手可熱議題，包括青年科學家怎樣貢獻政府科創政策、生命科學和人工智能發展等，總共吸引了逾千人參與討論與分享。