特朗普簽署行政令執行美日貿易協議

中評社北京9月5日電／據新華社報導，綜合美國白宮網站發布的消息，美國總統特朗普4日簽署行政令，將正式執行7月與日本達成的貿易協議。日本業界認為，美方根據最新協議徵收的汽車關稅稅率雖低於現行水平，但較今年初仍大幅上調，預計將對日本出口造成衝擊。



行政令稱，根據該協議，美國將對幾乎所有進入美國的日本產品徵收15%的基準關稅，同時對汽車及汽車零部件、航空航天產品、仿制藥及美國本土無法自然獲得或生產的自然資源等特定行業實施特定待遇。行政令說，美國對日本汽車的關稅將從現行的27.5%下調至15%，最早可能於下周生效。



行政令還明確，日本輸美產品稅率已達15%或以上的商品不再加征“對等關稅”，稅率低於15%的產品稅率提高至15%。8月7日“對等關稅”生效時，由於美方沒有落實日美協議中相關內容，導致部分日本產品被重復徵稅。



行政令表示，日本將為美國製造業、航空航天、農業、食品、能源、汽車和工業品生產商提供關鍵領域市場准入機會。日本推進每年採購總額達80億美元的美國農產品的計劃，將在“最低進口配額框架”中把美國大米的進口量增加75%。



行政令說，日本政府已同意向美國投資5500億美元，且相關投資將由美國“選擇”。當天，日本經濟再生大臣赤澤亮正與美國商務部長盧特尼克在華盛頓簽署了日本對美投資備忘錄。



日本經濟評論家門倉貴史指出，日本看似通過談判將“對等關稅”由最初的25%降至15%，實際上這只是行為經濟學中的“錨定效應”。正是特朗普政府首先將25%稅率設置為後續談判的基準錨點，才形成日本的所謂“成功感”。實際上，對日本汽車行業而言，輸美關稅由之前的2.5%大幅上調至15%，勢必面臨出口下滑導致的業績衝擊。



日本慶應大學教授白井早由裡指出，日本對美投資備忘錄雖然删除了特朗普當時“投資收益的90%歸美國”的表述，但明確寫入“投資內容由美國政府選擇”等內容，日本的主張並沒有得到充分體現，今後日本政府仍需繼續努力交涉。