斯里蘭卡一客車墜崖致15人死亡

中評社北京9月5日電／據新華社報導，斯里蘭卡警方5日說，一輛載有約30名乘客的客車4日晚在該國中南部地區墜崖，造成15人死亡。



斯警方在一份通報中說，死者包括6名男性和9名女性，另有十幾人受傷，傷者已被送往醫院治療。