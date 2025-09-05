【
斯里蘭卡一客車墜崖致15人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-09-05 16:20:38
中評社北京9月5日電／據新華社報導，斯里蘭卡警方5日說，一輛載有約30名乘客的客車4日晚在該國中南部地區墜崖，造成15人死亡。
斯警方在一份通報中說，死者包括6名男性和9名女性，另有十幾人受傷，傷者已被送往醫院治療。
