拼版照片：泰國總理候選人猜格森（左）和阿努廷。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月5日電／據新華社報導，在佩通坦·欽那瓦因憲法法院裁定違憲被解除總理職務後，泰國政局再次迎來關鍵節點：泰國國會下議院於5日召開特別會議，選舉新一任總理。



根據憲法，總理從2023年大選各政黨提交的候選人中產生。目前衹有為泰黨和自豪泰黨分別表示將提名猜格森和阿努廷作為候選人。



激烈角力



一周來，泰國各派政治力量展開激烈角力。



為泰黨試圖保住執政地位，推動由黨內資深法律人士猜格森作為新任總理候選人，同時呼籲維持執政聯盟團結，但在議會力量對衝下逐漸喪失組閣主導權。



反對黨人民黨提出修憲和限期解散議會等條件，因其在國會下議院擁有最多席位，成為決定政局走向“關鍵推手”；自豪泰黨為爭取人民黨支持，公開表態同意人民黨提出的所有條件。經過磋商，人民黨與自豪泰黨最終達成協議，支持自豪泰黨黨首阿努廷作為新任總理候選人，但前提是新政府必須在4個月內推動修憲並解散國會下議院，為重新選舉鋪路。



阿努廷是熱門人選



泰國國會下議院現有492名議員，候選人需獲得至少247票方能當選。投票程序將於當地時間5日9時（北京時間10時）啟動，提名結束後進行公開點名表決。表決通過後，名單將呈交國王批准。



泰媒預測，憑借人民黨支持，阿努廷成為5日選舉最熱門人選。阿努廷本人則表示，除人民黨的143票外，他已得到來自七個政黨的140多名議員的支持。



因人民黨已表示僅投票支持阿努廷，但不會加入新政府，分析人士指出，阿努廷若當選，將組建少數派政府，短期內有望止住震蕩，但未來的修憲與解散國會下議院的承諾將使泰國政局再度面臨考驗。