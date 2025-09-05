超百種輔具新品將在中國國際福祉博覽會首發

中評社北京9月5日電／據新華社報導，記者從中國殘聯5日舉行的新聞發布會上獲悉，2025中國國際福祉博覽會暨中國國際康復博覽會將於9月12日至14日在北京國家會議中心舉辦，400餘家國內外企業、機構參展，超百種輔助器具創新產品將首發。



據悉，首發新品包括腦機接口、智能機器人、外骨骼機器人、導盲眼鏡、智能導盲犬、AI手語翻譯設備、智能輪椅、智能假肢等，集中呈現近年來助殘科技創新成果。



輔助器具幫助殘疾人和功能障礙者補償、替代、重建功能，適應環境。我國有8500萬殘疾人和約4400萬失能半失能老年人，對輔具需求巨大。



本屆博覽會聚焦科技助殘，設置助行移動輔具、假肢及矯形器、聽覺言語康復／低視力、兒童康復、養老與無障礙設施、醫療器械／康復器械等展區，總面積達2.2萬平方米。400餘家國內外參展輔具生產企業和服務機構，將展示衣、食、住、行、用、醫、學、娛等方面的先進用品用具、設備和技術。



80餘家來自加拿大、韓國、日本、德國等17個國家和地區的企業和機構參展，數百家海外專業買家計劃參觀採購，世界衛生組織、聯合國兒童基金會等國際組織和共建“一帶一路”國家代表將交流輔具需求，加強全球輔具產業合作。



中國國際福祉博覽會始辦於2007年，迄今已舉辦17屆，在輔具產品和技術專業領域具有國際影響力。