《黃河大合唱》音樂會在莫斯科舉行

這是9月3日在俄羅斯莫斯科柴可夫斯基音樂廳拍攝的《黃河大合唱》音樂會現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月5日電／據新華社報導，“風在吼，馬在叫，黃河在咆哮……”3日晚，《黃河大合唱》音樂會在俄羅斯莫斯科柴可夫斯基音樂廳舉行。



音樂會由中國駐俄羅斯大使館主辦，俄中友好協會、莫斯科中國文化中心、格涅辛音樂學院俄中音樂學術創作交流中心協辦，旨在紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年和冼星海誕辰120周年。



中國駐俄羅斯大使館公使常旭紅在致辭時說，冼星海以音樂為武器，創作出《黃河大合唱》等不朽樂章，激勵了無數抗戰志士前赴後繼、浴血奮戰。今天大家齊聚一堂，共同緬懷偉大的人民音樂家冼星海，紀念世界反法西斯戰爭勝利80周年。



音樂會在曲調激昂的《紅旗頌》中開場。隨後，中俄兩國音樂家聯袂演繹氣勢磅礴、振奮人心的《黃河大合唱》，精彩的演出贏得觀眾陣陣掌聲。



俄中友協第一副主席庫利科娃說，今天在北京舉行了隆重的中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動，現在中俄音樂家在莫斯科合作演繹《黃河大合唱》，這非常具有象徵意義，提醒著人們銘記歷史、珍愛和平。



音樂會期間，柴可夫斯基音樂廳內還舉行了冼星海誕辰120周年圖片展。