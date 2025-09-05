大連東關街：百年老街煥新貌

遊客在大連東關街歷史文化街區游覽。（圖片來源：新華社） 中評社北京9月5日電／據新華社報導，初秋，走進大連東關街歷史文化街區，有軌電車叮當作響，百年老建築靜靜矗立，老字號店鋪、特色餐飲、潮流文創巧妙融入，營造出一種歷史文化與時尚體驗交織的“穿越感”。這條有著百年歷史的老街經過改造開發，已經成為一張兼具歷史記憶與潮流氣質的城市名片，吸引了許多遊客前來參觀游覽。



沈陽遊客王欣怡專程來東關街打卡拍照。她說：“在這裡，不僅感受到了大連這座城市的歷史文化底蘊，還吃到了海膽水餃、海鮮火鍋、燜子等美食，買到了極具大連特色的冰箱貼、明信片、貝雕等文創產品，真是不虛此行。”



東關街地處大連市核心地帶，總面積8.13公頃，有13處不可移動文物、42棟歷史建築及132棟傳統風貌建築，是當地百年歷史的生動縮影。這條街店鋪雲集、人聲鼎沸，各種商品琳琅滿目，是大連民族工商業的發源地和“老字號”誕生地之一。



此前，隨著城市建設變遷，經歷百年風雨洗禮的東關街一度呈現出破敗景象。“街道上電線和晾衣繩雜亂無章，住宅院落破敗不堪，公共衛生間污水橫流，居住環境日趨惡劣。”大連東關街街史館講解員於賽男說。面對這種情況，當地決定推動東關街改造升級，把東關街保護和利用作為推進文化遺產活化、實施城市更新行動的具體實踐，將其打造成具有滿滿懷舊風和文藝感的城市文旅新地標。



2022年11月，東關街歷史文化街區保護與利用項目正式啟動。街區文物修繕遵循真實性原則和整體性原則：對文物建築展開細致歷史考證，依據原始資料還原其本來面貌，保留老磚墻、舊門框等具有歷史價值的元素；統籌文物建築與周邊建築的關係，確保修繕後的建築在風格、色彩等方面與街區環境相協調，保持整體建築風貌和空間格局。



2024年9月，改造完成後的東關街歷史文化街區煥新啟幕，引入了“背光”“不期而遇”“貓的天空之城”等數十家潮流店鋪。“布蘭兔的植物莊園”店鋪負責人劉妮說：“開業以後，迎來了大量年輕客流，也有不少東關街的老居民前來重溫兒時記憶，我們特別製作了與東關街相關的印章，希望給大家帶來獨特印記。”



大連理工大學建築與藝術學院教授胡文薈說：“如今，承載著幾代人記憶的東關街以‘活態遺產’之姿重生，既延續了歷史文脈，又為這座現代化城市保留了不可或缺的文化靈魂。”