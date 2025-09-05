特朗普政府凍結哈佛大學撥款被判違憲

美國聯邦法官9月3日裁定特朗普政府凍結哈佛大學撥款的行為違憲。圖為哈佛大學圖書館。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月5日電／據大公網報導，綜合CNN、《紐約時報》報導：美國聯邦法官9月3日裁定，特朗普政府凍結哈佛大學20多億美元科學研究經費撥款的行為違反美國憲法，要求政府解凍相關資金。這項判決意味著哈佛大學在法庭上獲得暫時勝利。



馬薩諸塞州聯邦地區法院法官伯勒斯在一份84頁的裁決中寫道，聯邦政府以反猶主義為名，對美國頂尖大學進行了有針對性、意識形態驅動的攻擊。她認為，特朗普政府的行為違反美國聯邦《行政程序法》，侵犯美國憲法第一修正案賦予哈佛大學的言論自由權，且違反1964年《民權法案》第六章關於“在任何接受聯邦資助的項目或活動中”禁止基於種族、膚色和來源國的歧視之規定。



伯勒斯在裁決中認定，特朗普政府凍結聯邦政府撥付哈佛大學的科研經費行為“武斷且任性”，要求解凍相關資金。她也同意哈佛大學的請求，永久禁止聯邦政府發布新的凍結資金命令。白宮發言人當天回應稱，特朗普政府將對這一“惡劣決定”提出上訴，且相信最終能成功“追究哈佛大學的責任”。



特朗普政府今年4月以哈佛大學未充分解決校內反猶主義問題為由，凍結對該校22億美元的聯邦資助。4月21日，哈佛大學對特朗普政府提起訴訟。除削減資金外，特朗普政府也多次推出措施限制哈佛招收外國學生。