俄烏和談無進展　歐洲擬向烏提供安全保障

烏克蘭敖德薩地區一處倉庫遭俄無人機襲擊起火。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月5日電／據大公網報導，綜合英國天空新聞、《衛報》報導：支持烏克蘭的“志願者聯盟”峰會4日在巴黎愛麗舍宮舉行。歐盟委員會主席馮德萊恩、法國總統馬克龍、烏克蘭總統澤連斯基等約30位領導人出席會議。馬克龍表示，歐洲對烏克蘭的安全保障“已準備好”。另外，俄羅斯外交部當天表示，美國繼續批准對烏軍售損害和平進程。



馬克龍在峰會結束後表示，“志願者聯盟”35個成員國已作出軍事和政治承諾，為烏克蘭提供所需支持。不過，意大利總理梅洛尼4日強調，意大利不會派兵前往烏克蘭，但可以協助監督任何潛在的和平協議。馬克龍稱，美國總統特朗普在峰會結束後與澤連斯基及歐洲領導人進行了通話。特朗普在通話中表示，歐洲國家、特別是匈牙利和斯洛伐克，必須立即停止購買俄羅斯石油。



馬克龍稱，歐洲方面希望舉行一系列會談，尤其是澤連斯基與俄羅斯總統普京之間的會談。澤連斯基稱，需要對莫斯科施加更多壓力，包括經濟制裁。



另據俄媒報導，普京3日表示，特朗普曾詢問他是否有可能再組織類似兩人8月阿拉斯加峰會的會晤。普京回應稱有可能，又稱如果澤連斯基準備好的話，可以前往莫斯科會面。他還表示，如果無法和平解決烏克蘭問題，俄方將被迫通過軍事手段解決既定任務。



澤連斯基4日回應稱，已拒絕俄方提議，不會前往莫斯科。



俄外交部發言人扎哈羅娃4日表示，美國批准向烏克蘭出售3000多枚“增程攻擊彈藥”系統導彈，這與美方宣稱的通過外交手段解決衝突的意願相悖。她重申，歐盟有關可能向烏境內派兵的行為“將破壞所有人的安全”，“不可接受”。