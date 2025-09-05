他信突離泰　飛赴新加坡體檢

泰國前總理他信和女兒佩通坦。（圖片來源：大公網） 中評社北京9月5日電／據大公網報導，綜合《曼谷郵報》報導：泰媒4日披露，泰國前總理他信當天突然乘坐私人飛機前往新加坡進行“預定的健康檢查”，並堅稱將在兩天內返回泰國，聽取9月9日關於其在泰國服刑期間延長住院時間一案的裁決，否認了外界有關他企圖逃離泰國的猜測。



他信於4日下午6時許抵達曼谷廊曼機場，一個多小時後，他搭乘的私人飛機起飛，目的地是泰國巴蜀府華欣縣。消息人士證實，泰國移民局和機場官員已仔細檢查了他信的證件，以確保他的離境符合所有相關法規。



泰媒指出，泰國刑事法院上月駁回了針對他信誹謗和侮辱泰國王室的相關指控，稱沒有足夠證據證明他信違法。在裁決出爐後，他信已不再被禁止出境。



在海外流亡超過15年後，他信於2023年8月返回泰國，並立即因三項腐敗指控被泰國最高法院判處8年監禁，隨後獲得泰王特赦，刑期減為一年。不過他信並未入獄，而是由於“健康原因”被轉移到警察總醫院的貴賓套房，並在6個月後獲得假釋。泰國最高法院將在9月9日裁定，他信是否以健康原因不當逃避監禁，裁決結果可能導致他重回監獄。



他信的長期對手、泰忠誠黨黨魁瓦隆此前曾暗示，他信可能會在住院案宣判前，以公務之名逃離泰國。他信及其律師團隊則多次否認有出逃計劃。