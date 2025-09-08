藍博洲答中評：要將台灣抗日歷史發揚光大

台灣辜金良文化基金會董事長藍博洲（中評社 海涵攝） 中評社北京9月8日電（記者 海涵）“最重要的是將台灣抗日歷史以及愛國主義光榮傳統發揚光大。”台灣辜金良文化基金會董事長藍博洲在天安門廣場參加了紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會，談及感受他作此表述。



藍博洲告訴中評社記者，從2015年開始，他就開始辦日據時期台灣歷史圖文展，講述反殖民與台灣光復的歷史。台灣有些人稱“由日本殖民才有台灣現代化”，藍博洲認為，這是個非常嚴重的錯誤，“我就是用反殖民來批駁所謂‘殖民有功論’。”



談到台灣光復，藍博洲表示，台灣在陳水扁時代凍結了對台灣光復的宣傳。但陳水扁不敢删除台灣光復這段歷史，因為如果取消的話，“中華民國”在台灣的統治也就失去正當性。如今，台灣光復節不放假，年輕一代也不知道台灣光復的日子，不知道台灣光復的歷史，進而不知道台灣何時回歸祖國。取消台灣光復節放假其實就是台灣當局為“台獨”史觀宣傳服務的政策。



藍博洲說，所謂“日治時期”也是“台獨史觀”下的一種表述。“台獨史觀”宣稱“台灣自古以來是無主之地，經歷了荷蘭統治、明鄭統治、清朝統治、日本統治、國民黨統治，這些都是外來政權，所以台灣人要自己當家”。這種觀點是反對台灣自古以來是中國領土一部分的謬論。



對於這些問題，我們應如何解決？藍博洲說，最重要的辦法就是應該還原歷史史實，還原1895年以來台灣民眾反抗日本殖民統治至盧溝橋事件爆發以後投入整個全中國抗日民族統一戰線得到史實，幫助台灣民眾瞭解抗日戰爭的歷史，重新喚醒他們對祖國的熱愛。



“台灣一直以來都有祖國意識，但是在台灣當局的錯誤宣傳下，許多台灣年輕人沒有中國心和中國情。”藍博洲認為，衹有通過歷史教育才能幫助他們瞭解台灣，瞭解自身所處位置和未來前途，以爭取台灣的民族認同。



藍博洲說，不僅台灣同胞要瞭解台灣歷史，大陸同胞也要瞭解台灣歷史。讓兩岸更多中國人瞭解台灣的愛國主義光榮傳統，這既是歷史教育，也是情感教育。

