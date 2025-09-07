王娟萍答中評：要喚醒台胞　令台灣再光復

台灣勞動黨副主席王娟萍（中評社 海涵攝） 中評社北京9月7日電（記者 海涵）台灣勞動黨副主席王娟萍9月3日在京參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會。談及觀禮感受，她對中評社表示，“看了閱兵，我以作為中國人為榮。”



“祖國強大了！”王娟萍感慨道，9月3日在閱兵現場看到許多先進武器，終於親眼見證了祖國站起來、富起來、強起來的時刻，深深感受到民族強大的重要性。



王娟萍遺憾表示，反觀台灣當下的處境，內有“台獨”勢力搞分裂，外有美國的干涉。她指出，台灣光復是包括台灣同胞在內的全中國軍民同胞一起努力的結果。現在兩岸要和平統一，也需要兩岸同胞一起努力。一方面，要“外抗強權”，這需要由強起來的祖國去應對外部勢力干涉；另一方面，要“內除國賊”，這需要台灣同胞的覺醒和努力。台灣同胞要正視台灣的歷史，清醒認識到台灣是中國不可分割的一部分、兩岸都是中國人。



“瞭解抗戰歷史很有必要。”王娟萍說，當時台灣同胞英勇抗擊日本殖民侵略，正是因為他們認為台灣的命運寄托於祖國的強大。現在祖國真的強大了，我們更要站起來，向“台獨”分裂勢力發出反對的心聲。



王娟萍表示，祖國的強大令人安心。台灣人背靠強大的祖國，也會感覺更安心，這會更加驅動台灣同胞推動兩岸和平統一。



今年是抗戰勝利80周年，也是台灣光復80周年。對於島內一些關於歷史的雜音，王娟萍指出，歷史就是歷史，無論再怎麼去扭曲它都是存在的。兩岸同胞共同抗日的歷史真實存在，不容歪曲。賴清德所謂“終戰說”就是扭曲歷史，是以日本人的歷史為歷史。賴所謂的“終戰”實則是日本戰敗。



王娟萍提出，應該通過一次次的紀念活動講述全民抗戰歷史、傳承抗戰精神。她透露會在台灣光復紀念日之際在舉辦一系列活動，以此喚醒台灣同胞，使他們正視台灣光復的歷史，讓他們瞭解台灣人民在抗日過程中付出的努力，讓他們認同我們都是中國人。



王娟萍說，戰爭是一面最好的鏡子，可以照出和平的珍貴。80年前，包括港澳台僑胞在內的全體中華兒女全心全意、民族團結、共同抗戰。如今，我們要喚起這樣的精神，讓台灣再光復。衹有兩岸和平統一，台灣才是真正的光復，才不會在帝國主義魔爪下殘存。