觀禮台胞答中評：心懷祖國是來京動力

台灣統派人士陳威佑（中評社 海涵攝） 中評社北京9月8日電（記者 海涵）紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會9月3日在北京天安門廣場舉行，台灣各界人士前來觀禮。



台灣統派人士陳威佑告訴中評社，9月3日的閱兵展現了我國的大國重器，會給全世界尤其是日本人帶來震撼。“日本人應該好好反省。”



“心懷祖國是我來北京參加紀念大會的動力。”陳威佑表示，中國戰勝了，台灣才得以光復、才能從日本人手中解放出來。



台灣詩人施善繼對中評社說，“能看到這樣的大閱兵於我而言難得一遇，我深感榮幸。”這次閱兵活動他坐在第一排觀禮，可以清楚看到受閱部隊和武器，感覺特別真切。他表示，中國走過了漫長的屈辱歲月，這次的閱兵儀式就是告誡大家要和平相處，懷念歷史，紀念先烈。



“我對祖國的感情在我的整個成長過程中是接續的、連綿不斷的。”施善繼於1945年在台灣彰化出生，當時已是日本人盤踞台灣的末期。他在學校接受到的歷史、文化教育都是中國教育，故而對近代到當代的中國歷史有深切理解。



施善繼認為，孩子的成長與中國的未來密不可分，他於1976年女兒出生那年以此為主題作詩《小耘周歲》。這首詩曾被編入台灣高中課本裡，之後民進黨當局掌握了敘事權，遂將這首詩從教科書中删掉。



談及前來參加紀念大會的原因，施善繼說，“我一直是愛國主義的一份子。”他指出，民進黨當局的種種威脅恐嚇只是一種政治姿態而已，是民進黨為保衛其統治的一種政治操弄。他認為，儘管現在台海局勢進一步複雜化，但是整體局勢仍處於可控範圍。