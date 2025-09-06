美調查發現中國人視美國干預台海為最大威脅

美調查發現，多數中國人認為中國在軍事和經濟上與美國平起平坐，希望對美採取合作加遏制手法 網絡相 中評社華盛頓9月5日電（記者 余東暉）美國智庫最新在華進行的民意調查發現，八成中國人不把美國視為朋友，六成中國人主張中國對美應採取“既合作又遏制”的雙管齊下的平衡手法。美國干預台海而與中國發生戰爭，被中國人視為最大威脅；其次是美國對華經濟競爭，也是主要威脅。但調查者說，民調結果表明中國人相信軍事和經濟已與美國平起平坐，不太可能被美國的壓力所嚇倒。



過去十年，美中關係經歷了艱難時期。隨著美中關係急劇轉向日益全面的競爭，美國對中國的看法變得越來越負面，中國對美國的看法同樣也越來越負面。最新發布的芝加哥全球事務委員會和卡特中心今年4月到6月間聯合在華開展的民意調查結果顯示，很少有中國人將美國視為中國的友好國家（17%認為美國是朋友，83%不這麼認為）。這一比例在所有被調查國家和地區中是最低的，甚至不如中國人對日本的看法（18%認為是朋友，81%認為不是朋友）。



這些發現與清華大學於2024年4月進行的調查結果一致，該調查發現81%的中國人對美國政府持負面看法。在中國進行的其他民意調查也表明，中國公眾對美國的尊重程度進一步下降。例如，2020年歐亞集團基金會民意調查顯示，當時尚有39%的中國公眾對美國持積極看法（28%持消極看法，33%持中立看法）。當前中國人對美國的負面看法在不同年齡和教育群體中普遍存在，儘管年輕人和高學歷者對美國的好感度略高。