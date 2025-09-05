阿努廷當選總理　泰國政局能否重回正軌？

中評社北京9月5日電／泰國國會下議院5日投票選舉自豪泰黨黨首阿努廷·參威拉軍為新一任總理。媒體和分析人士認為，新總理當選意味著，泰國政局動蕩或將有所緩解，但多黨角力仍在持續，阿努廷領導的“少數派政府”將面臨諸多執政挑戰；加上阿努廷承諾上任後4個月內將解散國會下議院以便舉行大選，泰國政局仍“瞬息萬變”。



妥協下的新總理



新華社報導，出生於1966年的阿努廷從政經驗豐富，曾任副總理兼公共衛生部長。2023年國會下議院選舉後，他領導的自豪泰黨加入執政聯盟，成為執政聯盟內的第二大黨。今年6月中旬，時任泰國總理佩通坦同柬埔寨參議院主席洪森關於泰柬邊境局勢的通話錄音流出並引發爭議後，阿努廷率自豪泰黨退出執政聯盟。



8月29日，佩通坦因憲法法院裁定違憲被解除總理職務後，泰國各派政治力量展開激烈角力。佩通坦所在的為泰黨試圖推舉黨內人選，但因其在國會的弱勢未能掌控局勢。反對黨人民黨作為下議院席位最多的政黨，提出修憲和限期解散國會下議院等條件，成為影響總理人選的關鍵力量。阿努廷則積極與各黨接觸，並率先公開表態同意人民黨提出的所有條件。



最終，人民黨與阿努廷領導的自豪泰黨達成協議，其內容包括人民黨支持阿努廷出任總理；阿努廷須在上任後4個月內解散國會下議院以便舉行大選；新政府盡快起草新憲法並就修憲舉行全民公投；人民黨不加入內閣，仍為反對黨；阿努廷不得尋求組建多數派政府。



阿努廷是泰國第32任總理，也是2023年國會下議院選舉以來的第三位總理。

