一周內　特朗普三項政策被法院認定違法

中評社北京9月5日電／據央視新聞：從上周五到本周三，一周之內，美國法院連續作出三項裁決，認定特朗普政府凍結哈佛大學科研經費、向加利福尼亞州洛杉磯地區派兵、對多國徵收對等關稅等都是違法行為。



馬薩諸塞州聯邦地區法院法官伯勒斯3日就哈佛大學聯邦資金案作出裁決，判定特朗普政府以打擊反猶主義為名凍結哈佛數十億美元科研經費的行為違反美國憲法，要求政府解凍相關資金。伯勒斯還同意哈佛大學的請求，永久禁止聯邦政府發布新的凍結資金命令。



加州北區聯邦地區法院法官布瑞爾2日作出裁決，認定特朗普在洛杉磯地區部署國民警衛隊和海軍陸戰隊參與執法的行為違法。布瑞爾下令禁止特朗普政府動用加州國民警衛隊及其他部署在加州的軍事力量參與執法。



8月29日，美國聯邦巡回上訴法院以7比4的投票結果維持了之前下級法院的裁決，認為特朗普批准對多國徵收關稅時援引的緊急法案並未授權他徵收大部分關稅。



重返白宮以來，特朗普政府通過行政令強推的一系列政策都面臨法律層面挑戰。美國有線電視新聞網報導，法院最近一周的一系列裁決，對特朗普在關稅、移民和教育等諸多問題上的政治議程造成嚴重阻礙。分析人士認為，行政與司法部門的衝突，正在進一步加劇美國政治混亂和社會撕裂，引發憲政危機，令特朗普政府的政策實施面臨巨大阻力。

